İlçelerden Başkan Çelik'e teşekkür

Belediye Başkanları tarafından Başkan Çelik’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve belediye meclis üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Halit Demir, Büyükşehir Belediyesi’nin Özvatan’a yapmış olduğu yatırımlar nedeniyle teşekkür ederek, “Özvatan’a gösterdiğiniz yakın ilgi ve alaka için teşekkür etmek üzere ziyaretinize geldik. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı Özvatan ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da bu ilginin kat kat artacağına inanıyorum” dedi.

“KAYSERİ VE İLÇELERİNE ÖRNEK YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

Özvatan heyetine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik de, “Yaptıklarımızı vazifemiz olarak görüyoruz. Önemli olan muhabbetimiz ve birlikteliğimiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Başka hiçbir şehirde olmayan, Kayseri’ de olan bu özellik Kayseri’yi diğer şehirlerden farklı hale getirdi. Bizim için önemli olan insan. Yönettiğimiz coğrafyada kim yaşıyorsa biz onlara hizmet etmek için seçilmişiz. Buna gayret ediyoruz ve çalışmalarımızı hep bu yönde yapıyoruz. Özellikle 2 senelik çalışmalarımızı sizlerde gördünüz. Kayseri’ye ve ilçelerine yaptığımız yatırımlar, bütün şehirler tarafından gıptayla bakılan işler. Bu şekilde ilçelerine hizmet eden hiçbir belediye yok. Böyle yaparsak şehirdeki kırsal ve merkez arasındaki denge sağlanıyor. İnşallah bu gayretimiz sürecek. Yapılan işin takdir ediliyor olması bizi ayrıca keyiflendiriyor” diye konuştu.

Ziyarette Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e ilçelerine gösterdiği ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

TOMARZA HEYETİ DE BÜYÜKŞEHİR'DE

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık ve belediye meclis üyeleriyle AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Davut Şahin de ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Tomarza’ya yaptığı yatırımlar nedeniyle Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür eden Işık, “Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de göreve başladığı günden bu yana ilçelere öncelik verdiğini vurgulayarak, “2,5 yıldır gayret ediyoruz. Altyapı, ulaşım ve diğer yatırımlarla ilçelerimize ziyadesiyle hizmet ediyoruz. Tarıma can suyu projesi arkasından soğuk süt zinciri projesi, her ilçenin özelliğine göre ekonomik paketler gibi teşviklerimiz ilçelerimizle merkez arasındaki dengeyi sağlamak için yaptığımız işler. Bundan sonra da hep birlikte çalışacağız ve ilçelerimizi bu şekilde kalkındıracağız. Orada yaşayan halkımızın daha konforlu yaşaması için gayret edeceğiz. Yeter ki birlik beraberliğimiz olsun. Hamdolsun bu da Kayseri’mizde var” diye konuştu.

Ziyarette ayrıca Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’e Tomarza’ya yapılan yatırımlar nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.