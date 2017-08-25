İLÇELERE 164 YENİ ARAÇ

İlçelerdeki toplu ulaşımı yapmak üzere alınan 164 araçlık toplu taşıma filosu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle hizmete alındı.



Törene Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Toplu ulaşımda ilkleri yapan Kayseri’nin her alanda olduğu gibi örnek ve model olmaya devam edeceğini belirterek, çalışmaların 2016 yılında başladığını ve 11 farklı ilçede 264 esnafla başlayan dönüşümün tarafların iyi niyetiyle tamamlandığını söyledi.



“Reformlar yapıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise 2017 yılında en önemli hedeflerinin başında toplu taşımayı yaygınlaştırmak ve yaygınlaştırırken de konforunu ve kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Türkiye’de benzeri olmayan bir çalışmayı daha sonuçlandırdıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Kentimiz ulaşım ve toplu taşıma alanında kendi ölçeğindeki şehirlerle kıyaslanamayacak kadar iyi durumda. Her konuda olduğu gibi toplu taşımada da reformları biz yapıyoruz, diğerleri peşimizden geliyor. Şehrimizin ana omurgasında hafif raylı sistem çalışıyor. Minibüsleri kaldırmayı başaran ilk kentiz. Bu da toplu ulaşım için o tarih itibarıyla Türkiye’de bir ilk ve reformdur.” dedi.



Ulaşımı kolaylaştırma ve toplu taşımayı yaygınlaştırmak için bu yıl yapılacak projelerden de bahseden Başkan Çelik, tüm bu projelerin yanı sıra ilçelerimizdeki toplu taşımacılığı çok daha seri, kaliteli, konforlu ve güvenli hale getirmek için de çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İlçelerimizdeki toplu taşımanın bu çalışma öncesinde 262 araç tarafından yürütüldüğünü dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bundan sonra, ilçelerimizdeki vatandaşlarımız sıfır araçlarla yolculuk yapacaklar. Sürücüler tek tip kıyafetler giyecek ve onaylı yaka kartları ile hizmet verecek. Kamera kayıt ve araç takip sistemi bulunan araçlar uzaktan, filo yönetim merkezinden takip edilerek izlenecek. Böylelikle otokontrol sağlanacak. Bu araçlarda aynı zamanda Türkiye’de ilk olan bir uygulama ile panik butonu bulunacak. Yolcular ve sürücü acil durumda panik butonu ile filo yönetim merkezine acil durum bildirimi yapabilecek. Araçlarda ayrıca elektronik ödeme sistemine geçilecek.” diye konuştu.



Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında şehirleşme ve altyapısıyla örnek olan ilimizde yerel yönetimlerimizin ve merkezi hükümetin hizmetleriyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin daha da attığını belirtti. 164 araçlık toplu taşıma filosunun ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni eden Vali Kamçı, kazasız belasız hizmet vermesi dileğinde bulundu.



Konuşmaların ardından 164 aracın alındığı Ford Otosan tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e ve işletmecilere plaket takdim edildi. Plaketlerin verilmesinin ardından konvoyla şehir turu yapıldı.

Kayseri Gündem



