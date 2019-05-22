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İlçelere yatırımlar planlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelere yapılacak olan yatırımlarla ilgili planlama toplantılarına devam etti. Daha önce Pınarbaşı, Özvatan, Sarıoğlan ve Sarız ilçeleri için toplantılar yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Hacılar, Felahiye, Bünyan, Akkışla ve Tomarza Belediye Başkanları ile de bir araya geldi.

İlçelere yatırımlar planlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelerle yapmış olduğu yatırım toplantılarına Hacılar Belediyesi ile başladı. Toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Başkan Özdoğan, Hacılar ilçesinin ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ile bir toplantı yaptı. Başkan Coşkun, toplantıda Felahiye’nin taleplerini içeren bir dosya sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, günün üçüncü yatırım toplantısını Bünyan Belediyesi ile yaptı. Toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun katıldı. Toplantıda önümüzdeki dönemde Bünyan’a yapılacak olan hizmet ve yatırımlar ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, daha sonra Akkışla ilçesi için planlama toplantısı yaptı. Toplantıya İlçe Belediye Başkanı Ayhan Arslan katıldı ve toplantıda Akkışla’ya yapılması planlanan hizmet ve yatırımlar ele alındı. Başkan Memduh Büyükkılıç, günün beşinci yatırım toplantısını Tomarza Belediyesi ile yaptı. Toplantıya Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin katıldı ve ilçesinin taleplerine ilişkin bilgi verdi.



Yatırım toplantılarının ardından bir açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, “İlçe belediyelerimizle yapacağımız işlerle ilgili bir araya geldik. Hacılar, Bünyan, Felahiye Akkışla ve Tomarza Belediye Başkanlarımızla gerekli çalışmaları yaptık. Talepleri doğrultusunda ve imkanlarımız ölçüsünde ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin daha güzel hizmetlerle buluşması için gerekeni yapacağız” dedi.
 

İHA

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