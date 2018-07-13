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İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak

İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak

İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak

İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak. Vakıf, halkı da 15 Temmuz gecesi meydanlara çağırdığı çağrı metninde şu sözlere yer verildi: “ABD emperyalizminin kukla projesi, CIA/Gladio destekli hain Fetö darbe teşebbüsüne, karşı duruşumuzun sene-i devriyesinde yine halkımızla beraber 15 Temmuz gecesi meydanlardayız.”

İlim Hikmet Vakfı buluşma noktasını olarak akşam namazı sonrası Bölge İdare Mahkemesi önü olarak belirledi.

Haber Merkezi

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