İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak. Vakıf, halkı da 15 Temmuz gecesi meydanlara çağırdığı çağrı metninde şu sözlere yer verildi: “ABD emperyalizminin kukla projesi, CIA/Gladio destekli hain Fetö darbe teşebbüsüne, karşı duruşumuzun sene-i devriyesinde yine halkımızla beraber 15 Temmuz gecesi meydanlardayız.”
İlim Hikmet Vakfı buluşma noktasını olarak akşam namazı sonrası Bölge İdare Mahkemesi önü olarak belirledi.
Haber Merkezi
İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak
İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak
13 Temmuz 2018 Cuma 15:37
İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak. Vakıf, halkı da 15 Temmuz gecesi meydanlara çağırdığı çağrı metninde şu sözlere yer verildi: “ABD emperyalizminin kukla projesi, CIA/Gladio destekli hain Fetö darbe teşebbüsüne, karşı duruşumuzun sene-i devriyesinde yine halkımızla beraber 15 Temmuz gecesi meydanlardayız.”