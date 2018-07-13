İlim Hikmet Vakfı, 15 Temmuz gecesi meydanlarda olacak. Vakıf, halkı da 15 Temmuz gecesi meydanlara çağırdığı çağrı metninde şu sözlere yer verildi: “ABD emperyalizminin kukla projesi, CIA/Gladio destekli hain Fetö darbe teşebbüsüne, karşı duruşumuzun sene-i devriyesinde yine halkımızla beraber 15 Temmuz gecesi meydanlardayız.”



İlim Hikmet Vakfı buluşma noktasını olarak akşam namazı sonrası Bölge İdare Mahkemesi önü olarak belirledi.



Haber Merkezi