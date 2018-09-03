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İlim Hikmet Vakfı Geleneksel Kardeşlik Pikniği Yapıldı

İlim Hikmet Vakfı tarafından organize edilen geleneksel vakıf pikniği, hafta sonu Kayseri Mimarsinan Kasabası Evliyalar Parkı’nda gerçekleştirildi. 

İlim Hikmet Vakfı Geleneksel Kardeşlik Pikniği Yapıldı

Kur’an’ı Kerim okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İlim Hikmet Vakfı Başkanı Osman Gerçek yaptı. Osman Gerçek konuşmasında, bir araya gelme geleneğinin 80’li yıllardan beri devam ettiğini belirterek her kesime yönelik vakıf faaliyetlerine tüm aile bireylerinin katılması gerekliliğinin altını çizdi. 
Programa davet edilen Yazar Ramazan Kayan da vakıf mensuplarına bir konuşma yaptı. Kayan konuşmasında, İslam Dünyası ve özelde Müslümanların geri kaldıkları üç hususun altını çizdi. Bunların, özgüven, özeleştiri ve özverili çalışma eksikliği olduğunu belirten Ramazan Kayan, Müslümanların bu eksikliklerini giderdiklerinde ancak gerçek anlamda sorumluluklarını yerine getirebileceklerini hatırlattı. 
Öğle namazı ve yemek ikramından sonra, gençler ve çocuklar arasında bilgi yarışması ve bir çok eğlenceli yarışmalar yapıldı. 
 

İHA

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