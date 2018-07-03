İlim Yayma Cemiyeti’nin yaz kursları açıldı

Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulunda düzenlenen açılış törenine, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven, öğrenciler ve veliler katıldı.



Yaz okullarının çocukların gelişimini desteklediğini söyleyenKayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Ülkemizin kalkınmasına, milli, ahlaki, dini ve manevi kültürel değerlerimizi koruyan, geliştiren, vatanımızı ve milletimizi seven toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunma misyonu ile yola çıkan ilim yayma cemiyeti, 1951 yılından beri Türkiye’deki şubeleri, öğrenci yurtları ve verdiği bursları ile eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Yaz okulları, çocuklarımızın sıcak arkadaşlık ortamı içerisinde bedensel, ruhsal ve sosyal yönden gelişmelerini desteklerken, onlara eğlenceli ve faydalı bir yaz tatili geçirmeleri içinde gerekli olan aktiviteleri sunmaktadır” dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, “Bakın bundan tam 20 sene önce Türkiye’nin yüzde 99’u Müslüman diye söylediğimiz bir ülkede, yavrularımızın dini diyaneti, en azından namazlarını öğrenmesi için yapılan gayretler sadece bir korku uğruna, insanların inançlarından duydukları korku uğruna İmam Hatipler kapatıldığı, 1998 Yılından bu tarafa geçen süre içerisinde ki geldiğimiz bu gelişmeyi gördükten sonra herhalde ne kadar şükretsek azdır. Bugün 2 bin öğrencinin müracaat ettiğimi, 500’ünün seçildiği ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulun, bu işe valimizi, milli eğitim müdürümüzün, ve müftülüğümüzün destekleriyle böylesine ulvi bir göreve hizmet etmek için geldiği nokta hakikaten hepimiz için şükredilmesi gereken bir noktadır. O gün 28 Şubatta insanların maneviyatıyla olan bir bağlarını koparabilmek için buldukları bahane bir taraftan İmam Hatip Liselerini ve okullarını kapattırmış, öbür taraftan da Türkiye’nin gelişmesini, sanayileşmesini engelleyen sanat okullarını kapatmasında sebep olmuştur” ifadelerini kullandı.



İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “İlim Yayma Cemiyeti 68 yıldır Ümmet-i Muhammet’i bir araya getirmeye evlatlarına ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Şu anda üniversite ve imam hatip lisesi yurtlarında 28 bin civarında ümmetin emaneti evlatlarımızı barındırıyoruz. Bu seneye de 30 bin kişiye hazırlık yapıyoruz. Türkiye genelinde ve yurt dışında hizmetlerimiz var” diye konuştu.



İlim Yayma Cemiyeti’nin Kayseri’de 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş de, öğrenci velilerine teşekkür etti. Memiş, “İlim Yayma Cemiyeti Kayseri’de 10 yıldır faaliyet göstermekte ama 10 yıldır hiç aksamamış olan faaliyeti bu yaz okullarıdır. Paydaşlarımız olan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Müftülüğümüze ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu mekanı bize İl Milli Eğitim Müdürlüğü sağlamış oldu. Hocalarımız içinde halk eğitim ve müftülüğümüzün destekleri var. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah burada çok güzel çalışmalar olacak. Spor yapacaksınız, yürüyeceksiniz. Kur’an-ı Kerim öğreneceksiniz, eğleneceksiniz. Her bir faaliyet olacak” şeklinde konuştu.