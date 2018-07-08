"İlk defa başkanlık sistemiyle kurulacak hükumetimize başarılar diliyorum"

Ziraat Bankası'ndan kullanılacak kredinin esnaf ve sanatkarların menfaatine olacağını belirten Övüç; "Son zamanlarda 7043 sayılı vergi ve diğer alacaklar kanununda torba yasada bir yasamız çıktı. Bu yasamız gereği BAĞKUR’lu esnaf ve sanatkarımız bu borçlarını EK1 formuyla müracaat ederek borçlarını çıkarttırıp Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’ndan Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu aracılığı ile bir kredi sağlandı. Burada borcu olup da emekli olamayan arkadaşlarımız biran önce buradan 60 ay vadeli kredi alarak emekli olabilirler. Emekli olmaya yakın veya borcundan dolayı emekli olamayan arkadaşlarımız müracaatlarını en azından kendileri öğrenmek ve durumlarını bilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na uğrayarak bilgiler alırlar ise eğer hem ne zaman emekli olacaklarını bilirler hem de emekli olma imkanı olan arkadaşlarımız da biran önce emekliliklerini halletmiş olurlar. Esnaf ve sanatkarımız son zamanlarda biraz ödeme güçlüğü çektiğinden dolayı bu krediyi kullanarak arkadaşlarımız biran önce emekli olacak. Arkadaşlarımız biran önce müracaatlarını yapsın, 1 içerisinde yapmak mecburiyetindeler. Bu müracaatları yaparlarsa esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin menfaatine olacağını düşünüyorum" dedi.



Seçimlerin de hayırlı olması temennisinde bulunan Övüç, yerel seçimlerin de biran önce yapılarak kafalardaki seçim düşüncesinin ortadan kalkmasını ve ekonomik açıdan düzlüğe çıkılmasını istedi. Övüç konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Geçtiğimiz ayın 24’ünde Türkiye bir seçim geçirdi. Tabi ki seçimin öne alınması iş alemi için çok iyi oldu. İmkan olursa yerel seçimlerin de bu yıl sonu itibariyle yapılarak seçimi kafamızdan kaldırıp geçime başlasak. Şuanda piyasalardaki durum ile dolar ve Euro’nun yükselmesi bazı ticaret alemini zor durumda bırakıyor. Gün geçmiyor ki malzeme alıyorsun hemen arkasından dolar yükseldi, malzeme yükseldi. Bu şekilde esnaf ve sanatkarımızı zor durumda bırakmamak için seçim düşüncelerini kafamızdan kaldırırız. İnşallah Pazartesi günü de yeni hükumet kurulacak, ilk defa başkanlık sistemiyle kurulacak hükumetimize başarılar diliyorum. Biran önce ekonomiyi ele alıp düze çıkarmanın çarelerini aramalarını temenni ediyorum."

