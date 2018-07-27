İlk Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile Ayşe ve Ahmet İnci Camisinde yapılan program ile ilk hac kafilesi yola çıktı. Hacı adayları yakınları ile birlikte alana gelerek onlarla fotoğraf çektirerek birbirlerinden helallik aldılar. Hacı adaylarının Kayseri Havalimanından Medine’ye direk uçuşun sağlanacağı öğrenilirken Hacı adaylarının Medine’de 5 gün kalacağı ve ardından Mekke’ye geçeceği bildirildi.



Yapılan duanın ardından hac kafilelerine seslenen Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, hacı adaylarına tavsiyelerde bulunarak çıktıkları bu yolun hayırlara vesile olmasını diledi. İl Müftüsü Güven, “Rabbim çıktıkları bu yolculuğu hayırlı ve mübarek eylesin. 2018 yılı hac organizasyonun da Kayseri’mizden 1. ve 2. kafilelerimizi inşallah bu gece yolcu edeceğiz. 2 kafilemizde toplam 336 hacı adayımız var. Bu hac kafilesine 2 tane kafile başkanı başkanlık edecektir. 2 bayan İrşat görevlisi ve 8 din görevlisi olmak üzere hacı adaylarımıza hizmet edeceklerdir. Böylece 336 hacı adayımız 12 adet görevlimiz ile beraber 348 kişiyi bugün Kayseri’mizden yolcu edeceğiz. 2018 yılı hac organizasyonu vesilesiyle Kayseri’mizden toplam gidecek hacı adaylarımızın sayısı 1636’dır” dedi.



İl Müftüsü Şahin Güven, Hac yolculuğu yapmayı düşünen gençlere seslenerek erken yaşta başvuru yapmalarını istedi. Güven, vatandaşların hac yolculuğu yapmak için yıllardır beklediğini dile getirerek: “İçinizde belki 10 yıldır belki de 12 yıldır kuradan çıkmayı bekleyenleriniz oldu. Ülkemizden çok fazla hacca gitmek isteyen kardeşlerimiz var. Gerek Sudi Arabistan’ın şartları gerekse Hac ibadetinin yapıldığı Mekke şehrinin imkanı ancak Dünya’da belirli sayıda hacı kabul etme imkanı olduğu için mecburen kota uygulanıyor. İnşallah yüce Mevla her isteyen mümin kuluna Hac yolculuğunu nasip eylesin. Özellikle burada Hacca gitmeyi bekleyen kardeşlerimizden gençlerimize sesleniyorum. Bir an önce müracaat etsinler. Genç yaşta hac yolculuğuna çıksınlar. Genel de ülkemizde belirli bir yaşın üzerindekiler artık Hacca gitmeyi düşünüyorlar. Bu yıl bana çıkmadı, gelecek yıl çıkar mı endişesi içerisinde kalmazlar. Genç yaşta müracaat edersek daha sağlıklı bir şekilde Hac yolculuğuna çıkmış oluruz. Bizler rabbimiz bizlere emrettiği için ve bize farz kıldığı için Hac yolculuğuna çıkıyoruz” diye konuştu.



İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven giden ilk hac kafilesinin kutsal topraklarda 42 gün kalacağını ve 7 Eylül 2018 tarihinde döneceklerini söyledi.

