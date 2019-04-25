İLK PROJE AVM...TEBRİKLER!

KIYAK DEĞİLSE AÇIKLAYIN
İhalesi altı ay önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce yapılan 10 bin metrekarelik alanı bulunan arazinin kiralanabilir alanı 21 bin metrekare. Vakıf arazisi 31 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle kiraya verildi. İlk dört yılda inşaat yapımı için verilen sürede kira ücreti düşük olacak. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından altı ay önce yapılmış kamuya açık olması gereken ihalenin sonucu “nedense” anlaşılmaz bir şekilde “sır” gibi saklanıyor. Almanya’dan geldiği söylenen yatırımcının Kayseri’deki hiçbir firma ya da yatırımcıyla ilgisi olmadığı belirtildi.
BÜYÜKKILIÇ ŞAŞIRTTI
Kocasinan seçmeninden bölgeye kültürel, sosyal ve ekonomik yönünün de dikkate alındığı önemli projeler yapılacağı vaadiyle oy alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükkılıç’ın açıkladığı “müjdeyi” nasıl değerlendireceği merak ediliyor. Seçimin üzerinden daha bir ay bile geçmeden Vakıf arazisi üzerine AVM yapılacağının bir maharetmiş gibi açıklanması şaşkınlık yarattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beton yığını AVM yapılması için ellerinden gelen her türlü yardımın yapılacağını söyledi.
İhalesi altı ay önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce yapılan 10 bin metrekarelik alanı bulunan arazinin kiralanabilir alanı 21 bin metrekare. Vakıf arazisi 31 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle kiraya verildi. İlk dört yılda inşaat yapımı için verilen sürede kira ücreti düşük olacak. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından altı ay önce yapılmış kamuya açık olması gereken ihalenin sonucu “nedense” anlaşılmaz bir şekilde “sır” gibi saklanıyor. Almanya’dan geldiği söylenen yatırımcının Kayseri’deki hiçbir firma ya da yatırımcıyla ilgisi olmadığı belirtildi.
BÜYÜKKILIÇ ŞAŞIRTTI
Kocasinan seçmeninden bölgeye kültürel, sosyal ve ekonomik yönünün de dikkate alındığı önemli projeler yapılacağı vaadiyle oy alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükkılıç’ın açıkladığı “müjdeyi” nasıl değerlendireceği merak ediliyor. Seçimin üzerinden daha bir ay bile geçmeden Vakıf arazisi üzerine AVM yapılacağının bir maharetmiş gibi açıklanması şaşkınlık yarattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beton yığını AVM yapılması için ellerinden gelen her türlü yardımın yapılacağını söyledi.
İlter SAĞIRSOY