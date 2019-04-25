İLK PROJE AVM...TEBRİKLER! Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Kocasinan, Melikgazi ve Talas’ta birbirinden güzel çevre dostu, sosyal, kültürel ve ekonomik getirisi olan projeler yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Büyükkılıç Kocasinan’a yapılacak ilk proje olarak beton yığını AVM’yi müjdeledi. Şaşkınlıkla karşılanan projede çevreden ziyade rant hesabı yapıldığı öne sürüldü.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:34