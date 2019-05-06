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İlk teravih namazında vatandaşlar camiye akın etti

Kayseri'de ilk teravih namazında vatandaşlar çocukları ile birlikte camilere akın etti.

İlk teravih namazında vatandaşlar camiye akın etti

Ramazan ayının başlaması ile birlikte ilk teravih namazı dün akşam kılındı. Teravih namazını kılmak için vatandaşlar çocukları ile birlikte camilere akın etti. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, teravih namazı öncesinde Hunat Camii'nde vaaz verdi. Müftü Güven, Ramazan ayında tutulan orucun çocuklara sabrı öğrettiğine dikkat çekerek, "Oruç tutan çocuk iftardan 10 dakika bile önce sofraya otursa, önünde annesinin yaptığı yemeklere ezan okunana kadar elini uzatmaz" dedi.
İl Müftüsü Güven, ailelerin namaza çocuklarını da getirmelerini isteyerek, "Camilere çocuklarınız ile birlikte gelin. Çocuklar camilerde koşup oynayabilirler. Bir saat burada namazımızı kılarken korkmayın namazımıza bir şey olmaz, huşumuza bir şey olmaz korkmayın. Çocuklarımız camilerimizde olsun" diye konuştu.
 

İHA

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