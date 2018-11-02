İlkokul Öğrencileri Fidan Dikti

Mehmet Alçı İlkokulu 2F sınıfı öğrenci ve velilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversitesi Genç TEMA gönüllülerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. TEMA Kocasinan İlçe Sorumlusu Şerife Atılgan yaptığı konuşmasında, “Ülke toprakları için kan dökmüş ecdadımızın bizlere bıraktığı bu cennet vatanımız için bizler öğrencilerimizle fidan diktik. Katkılarından dolayı tüm destekçilerimize teşekkür ederim” dedi.





Haber: Gülcan Deniz