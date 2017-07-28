İMAM HATİPLİLERİ HEYECANLANDIRAN BULUŞTURMA

‘Geleneksel İmam Hatip Ailesi Pikniği’nin 12.’sini 30 Temmuz Pazar günü düzenleyeceklerini söyleyen Yurtlu, “1958’den beri mezun veriyoruz. Bu etkinlik mezunlarımızın, mensuplarımızın, kendini imam hatipli hisseden, bir dönem okumuş ve ayrılmış arkadaşlarımızın buluştuğu bir nokta” dedi.Bu organizasyonu yaklaşık 5 bin kişi ile yaptıklarını kaydeden Yurtlu, “Sabah çorba ikramı ile başlıyoruz. Öğleye kadar serbest zamanlı programlar oluyor. İnsanlar ailecek gelip katılıyorlar. Ailelerin birbirini tanıması açısından önemli. Bakıyorsunuz 30 senedir birbirini görmemiş arkadaşlar orada buluşup hasbihal edip, şakalaşıyorlar. Onlarla beraber 17-18 yaşına gelmiş çocuklarının, babalarının okul arkadaşlarını ve ailelerinin tanışması, onlarla olan diyaloğun geliştirilmesi açısından gerçekten çok güzel bir etkinlik. Çok güzel anekdotlar çıkıyor. Bunların bize ciddi dönüşleri oluyor” şeklinde konuştu.İmam Hatiplilerde ciddi bir aidiyet duygusu olduğunu belirten Yurtlu, bunu Türkiye’nin neresine giderseniz gidin hissedilebildiğini vurguladı. Yurtlu sözlerini şöyle sürdürdü, “İnşallah bu birlikteliği bu Pazar 12.’si olarak yaşayacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ufak, tefek rötuşlarımız var. Sabah çorba ikramı ile başlayacak. Öğlen etli pilav ikramımız olacak.”Çocuklara ayrı bir önem verdiklerini anlatan Yurtlu “Son 3-4 yıldır bunu yakaladık. Daha önce bunu ıskalıyorduk. Çocuklara önem veriyoruz. Çocuk oyun alanları oluşturuyoruz. Parayla değil sırayla sokağı oluşturuyoruz. Dondurma, pamuk şeker gibi stantlarımız oluyor. Ama tamamen ücretsiz. Sadece sıraya girip alabiliyor. Orada eğlence alanları, cep sineması oluşturuyoruz. Dedelerin torunlarını özellikle getirmelerini istiyoruz.Alanda görev alacak 30 kişilik kızlardan oluşan arkadaşlarımız olacak. Çocuklarımızı mutlu etmek adına bazı çalışmalar ve yarışmalar hazırlıyorlar. Piknikte çocukları mutlu ettiğimiz zaman aileleri de mutlu oluyor ve kalmak istiyorlar. Çocuklar mutsuz olduğunda ve sıkıldığında anne ve babalarını çekiştirmeye başlıyor. Biz de bir şey anlamıyoruz. Bunu çocukları öncelikli tutarak çözdük. Onları mutlu ettiğimiz zaman herkes mutlu oluyor. Misafirlerimiz 30-40 yıllık arkadaşları ile hasret gideriyorlar.” ifadelerini kullandı.13 ilden misafirlerini ağırlayacaklarını söyleyen Yurtlu, “Bunlardan birçoğu Kayserili olduğu için kendi imkanları ile kalacak yer ayarlayacaklar. Bir kısmına biz konaklama sağlayacağız. 1-2 gün öncesinden gelecek mezun ve mensuplarımıza bu imkanı da sağlıyoruz.İnsanların hocaları ve arkadaşları ile vakit geçireceği çok doğru bir zaman dilimi olacak. İnsanlar 6 ay önceden pikniğin ne zaman olacağını sormaya başlıyorlar. İnsanlar takvimini ona göre ayarlamak istiyor” diye konuştu.“Gurbetçiler bile Kayseri’ye geliş tarihlerini bu etkinliğe göre ayarlıyorlar.” diyen Yurtlu, sözlerini şöyle sürdürdü;“Mezun ve mensup gurbetçilerimiz var. Onlar izin tarihini bile etkinliğe göre ayarlamaya çalışıyorlar. Lokal olarak dönem toplantıları da yapıyoruz. 87-88 mezunlarını topluyoruz. Orada 50-60 kişilik sınıf arkadaşları ile bir araya geliyoruz. Ama bütün imam hatip camiasının bir etkinliği olduğu için Türkiye çapında ve gurbetçilerimizin katılımı ile hoş bir birliktelik oluyor.Tüm il protokolümüzü davet ettik, katılımlarını bekliyoruz. Oraya gelen saha da müsait olduğu için kimliklerinden ve makamlarından arınıyor.Her sene üzerine biraz daha koymaya çalışıyoruz. Tam gün yapıyoruz. Ama vakit yetmiyor. Çok fazla sanat programlarını gerçekleştirmiyoruz. Mezun ve mensuplarımızın kendi birlikteliğini daha çok önemsiyoruz. En iyi sanatçıyı da getirsek, orada kendi çocukluk arkadaşını görenler buna çok itibar etmiyor. Bu sene daha çok serbest zamanlı yapacağız.Birçok meşakkatli zamanlardan geçip geldik. Bir etkinliğimizin öncesinde terör olayı yaşanmıştı. Her sene çeşitli sıkıntılarla karşılaştık. Ama bu sene inşallah huzur içerisinde yapacağız. Tüm mezun ve mensuplarımızın katılım yönünde hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Çok önemli bir işleri yoksa katılmalarını sizin aracılığınızla tekrar davet ediyoruz.”Bünyamin Gültekin/ Elif Nur Koçbıyık