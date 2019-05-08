İMAMOĞLU ERDOĞAN’A RAKİP OLUR

Cemiyet Başkanı gazeteci Veli Altınkaya İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yenilenecek olmasının çok da Ak Parti lehine olmayacağını öne sürerek, “Daha önce 5 ay arayla yapılan ikinci seçimi lehlerine çeviren Ak Parti’nin bu sefer aynısını yapabileceğini pek tahmin etmiyorum. Bu seçimde de Ak Parti’ye oy vermiştim ama İstanbul seçimlerinde 31 Mart’takinden farklı bir sonucun olacağını düşünmüyorum. Lakin Bahçeli’nin dediği gibi Cumhur İttifakı İstanbul’a mitili serer ve sandığa gitmeyen 2 milyon vatandaşı ikna edip önemli bir bölümünü sandığa getirir ve buradan da kendine yüksek oranda oy çıkarırsa, onu bilemem” diye konuştu.

