İMAR BARIŞI SIKINTILI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve son yılların en büyük uzlaşı yasası olduğu ifade edilen İmar Barışı yasasına ilişkin vatandaşların çok ciddi itirazları bulunuyor. Buna göre vatandaşlar sıkıntılarını şöyle özetliyorlar : “Hazine arazisine adam kaçak ev yapmış, şimdi bunun arsası ve üstüne yaptığı evin değeri hesap edilip ödeyeceği para buna göre çıkıyor. Doğrusu bu, çünkü adamın arsası kendinin değil, kaba tabirle devletin arazisine çökmüş. Ama ben kendi tapulu arsama yaptığım konutun balkonunu büyük yapmışım ya da kaçak çatı katı yapmışım. Benim arsamla hiçbir sorunum yok ama benim de ödeyeceğim para hesaplanırken arsa değeri de hesaba katılıyor. Niye ? Benim arsamda bir sorunum ve sıkıntım yok ki. Bu şekilde hesap edilince ben düzgün vatandaş olarak, tapulu arazisi olan vatandaş ve yıllarca bunun emlak vergisini ödeyen vatandaş olarak cezalandırılmış oluyorum. Çünkü bu durumda yapı belgesini alabilmek için ödeyeceğim para iki katına çıkıyor. Bu adalet mi “



APARTMANDA İŞLER KARIŞIYOR

Ayrıca apartmanlarda da sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, “ Apartmanlardaki dairelerden biri balkonunu genişletmiş ya da balkonunu odaya dahil etmiş .Adam gidip bunu düzelttirmek ve cezası neyse ödeyip yasallaştırmak istiyor. Ama bu adama deniyor ki, önce git apartmanı temsile yetkili olduğuna dair belge getir ya da apartmanı temsilen biri senin yerine başvursun. Sonra bu parayı bütün apartman sakinleri de ödeyecek. Şimdi başka hiçbir bir apartmanda bir kişiyi ilgilendiren bu durumda diğer apartman sakinleri niye para ödesin, niye bu işte bakanlıkla uğraşsın. Üstelik temsil yetkisi verseler bu adama bu sefer çıkacak parayı ödemeyi de kabul etmiş oluyorlar, bunu da vermiyorlar. Şimdi bu adam ne yapacak. Süre bitince de, imara aykırı yerler yıkılacak deniyor. Olur mu böyle şey, bu da düzeltilmeli “ diyor.



Haber Merkezi