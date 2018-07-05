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İNCE HAREKETİ KAYSERİ’DEN BAŞLADI

Kayseri CHP Teşkilatındaki 18 Kurultay delegesinden 10’u Muharrem İnce’yi destekliyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Orhan: “Olağanüstü Kurultay bir an önce toplanmalı” dedi.

İNCE HAREKETİ KAYSERİ’DEN BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kurultay Delegeleri, düzenledikleri basın toplantısı ile Seçimli Olağanüstü Kurultay’ın toplanmasını istedi. 

CHP Kayseri Kurultay delegeleri adına bir basın açıklaması yapan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, 24 Haziran seçimleriyle birlikte partinin kendi doğal liderini oluşturduğunu ifade ederek, Kurultay’ın bir an önce toplanmasını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na parti onursal başkanlığının çok yakışacağını belirten Gonca Yelda Orhan, “Kayseri Kurultay Delegeleri olarak halk ve tabanın sesine kulak vererek değişimden yana olduğumuzu ve partimizin en üst yetkili organı olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’ın toplanmasını gerekli görüyoruz. Bu talebimizi kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz. Halkın ve tabanın sesini dinlediğimiz için biliyorsunuz ki 24 Haziran seçimlerinde aldığımız oy oranları ve Sayın Muharrem İnce’nin almış olduğu oy oranı arasında ki fark düşünülerek taban Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendi doğal liderini oluşturdu. Bizde bu doğal liderin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Genel Başkanımızın onursal başkanlığına çok yakışacağını ve yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine özellikle millet ittifakına göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
 
Çağrıya imza atan Kayseri Kurultay Delegelerinin isimleri şöyle  ;
Gonca Yelda Orhan -  Kurultay Delegesi   (CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi )
Oğuz Özsoy – Kurultay Delegesi
Pembegül Çetinkaya –Kurultay Delegesi
Atasoy  Tan – Kurultay Delegesi
Ziya Alp Köse- Kurultay Delegesi
Zeki Gümüş- Kurultay Delegesi
Zeki Gümüş – Kurultay Delegesi
Şehriban Peker- Kurultay Delegesi
Ali Paşa Tan – Kurultay Delegesi
İbrahim Kaan- Kurultay Delegesi
İbrahim İlbasmış  - Kurultay Delegesi
CHP’nin Kayseri İl Başkanlığı bünyesinde 18 Kurultay delegesi bulunuyor. Bunlardan halen 10’u Muharrem İnce’yi desteklediklerini beyan etti.
 

İlter SAĞIRSOY

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