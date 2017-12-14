İncesu ve Sarız heyetinden Başkan Çelik’e ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i AK Parti İncesu İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve yeni yönetim kurulu ziyaret etti. Ziyarete İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da katıldı. AK Parti İncesu İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz, Büyükşehir Belediyesi’nin İncesu’da yapmakta olduğu Kadın ve Gençlik Merkezi, kütüphane, altyapı yatırımları, asfalt ve diğer yatırımlar için teşekkür etti.



İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da Büyükşehir Belediyesi’nin hem kent merkezinde hem de 16 ilçede önemli yatırımlar yaptığını belirtti. Büyükşehir ile el ele İncesu’ya hizmet ettiklerini vurgulayan Karayol, “İlçe Başkanımızın belirttiği gibi Kadın ve Gençlik Merkezimiz olsun, kütüphanemiz olsun çok önemli yatırımlar. Büyükşehir Belediyemizin bize bu sene tahsis etmiş olduğu 70 bin m2 kilitli parke ile İncesu merkezi ve mahallelere toplamda 150 bin m2 kilitli parke döşedik. Yine Büyükşehir Belediyemizin bizlere vermiş olduğu destekle yolarımızı asfaltladık. Artık ilçe merkezinde ve mahallelerde vatandaşın ayağı toprağa değmiyor. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmasın” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de öncelikle AK Parti İncesu İlçe yönetimini tebrik etti ve bundan sonra yapacağı çalışmalarda başarı diledi. İncesu’nun çok farklı bir ilçe olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Merkez ilçe gibi; ama kırsalda yaşayan nüfusuyla aynı zamanda taşra ilçesi gibi. Bu yüzden çok yönlü çalışılması gereken bir ilçe. Kocasinan, Melikgazi gibi değil. Sarız ve Pınarbaşı gibi de değil. Hem merkez, hem de kırsalı olan bir ilçe. Biz hizmeti buna göre yapıyoruz. Hem köylerin ihtiyacını, hem de merkezin ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Bir başka özelliği de iki organize sanayi bölgesinin ortasında. Beydeğirmeni Besi Bölgesi ile üçüncü bölge de İncesu’nun yanında. Bunlardan dolayı nüfusu hızlı artan 2’nci ilçemiz konumunda. Bu nüfusa göre hizmet üretmek ve bu nüfusun artışına göre politika üretmek gerekiyor. Buna göre çalışacağınızdan eminim. Bizler belediye olarak yapılacak yatırımların hepsini yapıyoruz” diye konuştu.



“Sarız’ı güçlendirmeye devam edeceğiz”



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. İlçe yönetiminde yüzde 80 oranında değişime gittiklerini, genç ve dinamik bir ekip oluşturduklarını ifade eden Kara, çok iyi çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ilçelere hizmet ederken asla ayrım yapmadıklarını söyledi. Partiye değil halka hizmet için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Sarız’a yaptığımız işleri görüyorsunuz ve takdir ediyorsunuz. Elhamdülillah elimizi hiç çekmedik. Alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra ekonomik destek paketleriyle de Sarız’ı güçlendirmeye çalışıyoruz. En son arı dağıtımı yaptık. Bu sene de ekonomik desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kurum Haberi