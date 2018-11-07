İncetoprak’tan Yerel Basına Destek

Yerel medyanın her zaman desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan İncetoprak, gazete, dergi ve televizyonların her zaman yanında olacaklarını, dernek olarak tüm gazetelere abone olduklarını söyledi. Bu konu hakkında üyelerinin de duyarlı olmasını beklediklerini söyleyen İncetoprak, “ Yerel gazete ve televizyonlarımızın dün olduğu gibi bugünde yayında olacağız. Oda olarak, ‘Yerel gazete okuyalım, okutalım ve destek olalım’ kampanyası başlattık. Kayseri’de ki tüm yerel gazetelere dernek olarak abone olacağız ve aynı zamanda üyelerimizin de duyarlı olmaları için çalışma yapacağız. Televizyonlarımızın da yanındayız yayında olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde dernek olarak yerel medya için bu düşüncemize üyelerimizin de ortak olacağını biliyor ve şimdi den herkese teşekkür ediyorum” dedi.