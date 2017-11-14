İnfaz ve Koruma Memurluğu adayları Kayseri’de 

İnfaz ve Koruma Memurluğu için müracaat eden adaylar için aday tespit listelerinde isimlerinin karşısında "Kabul" yazan adayların boy-kilo ölçümleri, Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu adayları için Kayseri, Nevşehir ve Niğde’den katılan bin 306 aday Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’ne geldi.



Adayların boy ve kilo ölçümü yapılırken, boy ve kilo ölçümünün ardından yapılacak sözlü mülakat ile Kayseri’den katılan bin 50 adaydan 100, Yozgat’tan katılan 200 adaydan 20 ve Nevşehir’den katılan 130 adaydan 13 aday seçileceği öğrenildi.



Bugün de adaylar için saat 09.00'dan itibaren Kayseri Adalet Sarayı karşısında bulunan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nde boy ve kilo ölçümü yapılacak.

İHA

