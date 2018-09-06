İngiliz İşi'ne Devam Ediyor

Türkiye’de Diyarbakır ve Van’ın dışında pek az şehre giderek özellikle incelemeler yapan İngiliz diplomatlar bu manada Kayseri’yi neredeyse kapı komşusu yaptı. Yeni atanan Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri bile kendi aralarında görev dağılımını daha 2 gün önce yapmışken, İngiltere Başkonsolosluk siyasi birimler ve ikili ilişkilerden sorumlu Alferd Le Prevast ve beraberindeki heyet apar topar randevu alarak İl Başkanı Çopuroğlu’nu makamında ziyaret etti.



İngilizlerin Kayseri’ye devam eden ilgisinin arkasında ne olduğu anlaşılmazken, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile İngiliz diplomatların basının alınmadığı özel görüşmede neler konuştukları açıklanmadı. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan İngiliz diplomat Alferd Le Prevast Ak Parti’nin yerel seçimlerde Kayseri’de neler yapacağını öğrenmeye geldiklerini söyledi. Başkan Çopuroğlu da bu “nazik” ziyaret için İngiliz diplomatlara teşekkür etti.

