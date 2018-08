İnşaat mühendisleri ‘Yetkin Mühendislik Yasası’nın çıkarılmasını istiyor

İnşaat Mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi Murat Yıldız, 17 Ağustos 1999 Düzce depreminin yıldönümünde düzenlediği basın toplantısında inşaat mühendislerinin sorunlarından bahsetti.

Yıldız, yaşanan depremlerden ülkedeki her ailenin etkilendiğini kaydederek, “17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin üzerinden tam 19 yıl geçti. İnşaat Mühendisleri Odası olarak deprem gerçeğini unutmadık, unutmayacağız. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleriyle ortaya çıkan her acının yükünü kalbimizde taşıyoruz. Yapı üretim sürecinin asıl unsuru olan bir meslek odası olarak başta yerel ve merkezi düzeyde ülkemizi yönetenler olmak üere, her kutum, kuruluş ve imza sorumluluğunu üzerinde taşıyan her insanın bugünlerde bir kez daha düşünmesini istiyoruz. 17 Ağustos 1999 depremleriyle ortaya çıkan can ve mal kayıpları bakımından bir milat olarak kabul edildi. Ülkemizin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar uzak veya yakın ölçekte her aileyi etkiledi” ifadelerini kullandı.

mesleki yetkinliği temel alan Yetkin Mühendislik Yasası’nın çıkarılmasını istediklerini belirten Yıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bugüne kadar bilinen bilgiler ve var olan teknolojilerle fayların bulundukları yerleri bilmek mümkündür. Fakat fay hattının kırılacağı yeri ve fayların üreteceği depremin zaman ve tarihin bilmek mümkün değildir. 1999 depremlerinden sonra bilgi eksikliğinin olduğu söylenemez. Yeni bir ‘Bina deprem yönetmeliği’ yayınlandı. Zemin durumunu ve fay hatlarını biliyoruz. Artık Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planını güncelleyerek uygulamaya koymak gerekir. Mesleki yetkinliği temel alan Yetkin Mühendislik Yasası çıkarılmalıdır. Mühendislik biliminin gerekleri dikkate alınarak, yapı tasarım uygulama ve denetim evresinin sağlıklı bir şekilde işletildiği ülkelerde doğa olaylarının afete dönüşmediği görülmektedir. Bu bağlamda yapı stokunun oluşturulması evresinde dikkate alınması gereken yer seçimi kararlarından, yapı tasarımına, yapı üretimi ve yapı denetimine kadar, bilimsel ve çağdaş ölçekte bütünlükle bir yapı düzeni kurulmalıdır.” [İHA]