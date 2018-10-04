“İNSAN BEYNİ’NİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI DÖNEM 0 - 6 YAŞ ARASIDIR”  

Program, Fatih Sultan Mehmet Camii İmam Hatibi Burhan Güngör’ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Kocasinan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Ceyhan'ın selamlama konuşmasından sonra söz olan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, camileri, namaz kılmayı ve Kur’an okumayı çocuklarımıza sevdirme konularından bahsettiği konuşmasında şunları söyledi: "04-06 Yaş Grubu Kur'an kurslarında inşallah hem Kur’an okumayı, hem namaz kılmayı, hem de camiye gelip cami adabını öğreneceğiz. Hepinizin bu eğitim öğretim yılında Kur’an öğrenerek, hocalarınızdan ahlak ve edep derslerini alarak güzel bir şekilde gelecek yıl okullarınıza gitmenizi istiyorum.



Siz hoca hanımlara da bu zor görevi güzel bir şekilde yürüttüğünüz için teşekkür ediyorum. Sizlerin görevi yetişkin hanımefendilerin Kur’an kursunda görev yapan hoca hanımların görevinden daha zor. Ancak sizler birer anne veya anne adayı olduğunuzdan dolayı çocuklarla daha güzel bir iletişim kuruyorsunuz. Yüce Mevla sizlerinde yar ve yardımcısı olsun.”



Daha sonra söz alan Kocasinan İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, “Biliyorsunuz bu hafta Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı, caminin önemini, sosyal hayatımızın caminin çevresinde dönmesine, caminin bu anlamda bir merkez olması kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar.



Gerçekten İslam dininde cami, cem eden, toplayan anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) döneminde de cami, sosyal hayatın merkezinde olmuştur. Bir eğitim merkezi olan bu camilerimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu tür kursların düzenlenmesi özelliklede anasınıfı çağındaki çocuklarımız için çok önemlidir. Bilim adamları “İnsan beyninin temellerinin atıldığı dönem 0 ile 6 yaş arasıdır, bundan sonraki süreç bu temellerin üzerine inşa edilen bina mahiyetindedir.” diyorlar. Camilerimizde bu yaştaki çocuklarımıza dini eğitim vermek, onlara belli değer yargılarımızı öğretmek çok önemlidir. Burada görev yapan bütün hoca hanımlara sabırlar diliyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Gerçekten büyük bir görev yapıyorlar. Bu anlamda İl ve İlçe Müftülüğüne, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ediyorum. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından program sonrası öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. Düzenlenen programa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Ceyhan, Fatih Sultan Mehmet Camii İmam Hatibi Burhan Güngör, Fatih Sultan Mehmet Camii Müezzin Kayyımı Ömer Faruk Özkan, Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Ashab-ı Suffa, Akşemsettin ve Turgut Reis Kur’an Kursları 04-06 yaş grubu öğreticileri ve öğrencileri katıldı.









Haber: Fatih Bar

