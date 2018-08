Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindeki ekip, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri’de ki basın hayatı ile ilgili bilgiler verdi.



Ziyarette konuşan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, insan haklarını korumak ve geliştirmek adına kurulduklarını belirterek bu konularda seminerler düzenleyerek insanları bilinçlendirmek istediklerini açıkladı. Başkan Arslan: “İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin haklarını güvence altına almak ve hukuken tanınmış hakları ve hürriyetlerinden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesini temin etmek, işkence ve kötü muamele ile etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal ziyaretler ile görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Geniş anlamıyla insan haklarının ihlalinin olduğu yerde ne varsa onlarla ilgilenmektir. Bizler her konuda başvuru almıyoruz. İnsan haklarının her alanı ile ilgileniyoruz. Bizler rapor da düzenleriz bireysel başvurular sonucunda raporlar da hazırlarız. Gerek parlamentoya gerek meclise gerekse yürütmeler ile ilgili tavsiyeler ve öneriler getirebiliriz. Genel anlamıyla insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda bir görevi ve sorumluluğu var. Amaçlarımızdan birisi de eğitim faaliyetleri ile bilinçlendirme çalışmaları yapmak istiyoruz. İnsan haklarının ihlal edildiği nokta da kamuya sunulan her bir hizmetin herkese eşit bir şekilde sunulması için çalışacağız. İnsan onurunu da esas alarak kamuya sunulan hizmetlerden herkesin eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak için hem bilinçlendirme çalışmaları yapmak hem de var olan şikayetleri görüşerek inceleyerek sonuçlarını da değerlendirerek bir sonuca bağlamak ve ihlali ortadan kaldırmak bizim kurumumuzun görevleri arasındadır” diye konuştu.