İnternet Üzerinden Bilet Satışında Alınan Sigorta Bedelleri Haksız

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet üzerinden yolculuk bileti satışı yapan firmaların tüketicilerin bilgisizliğinden faydalanarak, isteğe bağlı seyahat sigortası bedeli aldığını söyledi. Halihazırda zaten herhangi bir yolculuk bileti satın alan kişinin ‘karayolu taşımacılığı ferdi kaza sigortası’ndan yararlandığını belirten Şahin, “Bu zorunlu sigorta sayesinde kişiler yolda bir kaza olması durumunda sigortadan faydalanabiliyor. Bu zaten varken, internet üzerinden bu sigorta yokmuş gibi bilgilendirme yapılmadan sigorta için ekstra paraların alınması daha çok para kazanma, birilerine menfaat temin etmeye dönüşüyor” dedi.



“Meblağ küçük olsa da hakem heyetlerine başvurulmalı”

Söz konusu internet sitelerinde satılan seyahat sigortalarının bedellerinin her ne kadar küçük meblağlar da olsa hakem heyetlerine başvuru yapılmak suretiyle talep edilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, “Bunu bilmeden alan tüketicilerimiz varsa ve normalde örneğin 50 TL olan bilete 55 TL ya da 40 TL olan bilete 43 TL ödemişse o farkı almak için lütfen hakem heyetlerine başvurmaktan çekinmesinler. Bu mesele 3 lira, 5 lira meselesi değil. Bu mesele bir hak yeme meselesidir; bize saygısızlık meselesidir. Kendimize yapılan saygısızlığı bu bedelle ölçersek yanlış yaparız. Bana bin liralık saygısızlık yapılırsa takip ederim, onuruma sahip çıkarım ama 3 lira, 5 lira için uğraşmam demek bir tavizdir. Bu tavizler zamanla artarak gider. Bunun önünde durmanın ve karşı tarafın bu saygısızlıkları yapmamasının yolu bu yapılanlara karşı mücadele etmek, hakkımızı aramaktır” ifadelerini kullandı.







