İrfan Dursun’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

75 yaşındaki Fatma Dursun’un Camiikebir’de kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Odası eski başkanı Hasan Ali Kilci, Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş ve sevenleri katıldı.
Fatma Dursun’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Şehir Mezarlığına defnedildi.
İHA