İş-Kur çalışanları iş başı yaptı Develi Belediyesi ile İş-Kur arasında yapılan protokol sonrası Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde 18’i bayan 42’si erkek olmak üzere toplamda 60 kişi iş başı yaptı.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:30