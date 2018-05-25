Temizlik ve peyzaj çalışmaları ile Develi’yi güzelleştirmek için ilk kez Park ve Bahçeler biriminde çalışan kadınlar böyle bir imkan sağladığı için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkürlerini ileterek “Park ve bahçelerimizde çiçek ekip temizliklerini yaparak güzel bir görünüm kazandırmaya çalışıyoruz. Kadın elinin değmesiyle parklarımız ve refüjlerimiz daha da güzel olacaktır” dedi.
İş-Kur çalışanları iş başı yaptı
Develi Belediyesi ile İş-Kur arasında yapılan protokol sonrası Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde 18’i bayan 42’si erkek olmak üzere toplamda 60 kişi iş başı yaptı.
25 Mayıs 2018 Cuma 10:30