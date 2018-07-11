İŞADAMLARI ERDOĞAN’A GÜVENİYOR

İş adamlarının açıklamaları ise şöyle:



Ertuğrul Özarslan (MAYA Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı)

Ertuğrul Özarslan (MAYA Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı)

Türkiye’nin önünü açan müthiş bir yönetim sistemi ve işlerinin ehli olduğunu bildiğim ve gördüğüm güçlü bir kabine ile inanıyorum ki, 2023 hedeflerimize çok daha emin adımlarla ilerleyecek ve ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibinin allah yar ve yardımcısı olsun, yeni kabine ve yönetim sistemimiz Türkiye’ye hayırlı olsun. Özellikle sağlık sektöründe hem kamuda hem de özel sektörde işletmelerin ciddi sıkıntıları var ve geçmişten gelen uygulamalardan kaynaklanan ve de hala düzeltilmemiş aksaklıklar var, bunların bu hızlı işleyen yapıya uygun süratte düzeltileceğine inanıyorum.



Ergün Bilen (ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı)

Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yepyeni bir dünyaya yönünü dönmüştür. Bu dünyada zirve vardır, 2023 hedefleri vardır, Türkiye’nin ilk 10 arasına yükseltilmesi vardır. Ve allahın izniyle bu yeni sistemle açıklanan, işinin ehli olan tüm kabine üyeleriyle, ben ülkemizin bu hedefine varacağına inanıyorum. İş dünyası olarak, işin ehli kabine üyelerimizin , yeni sistemden aldığı güçle de, çok olumlu ve yerinde adımları atıp, kararları alacaklarına ve ülkemize vizyon kazandıran gelişmelerle, daha da ileriye gideceğimize inanıyorum."



Hüseyin Akay( Kayseri Pancar Ekicileri Koop. Yönetim Kurulu Başkanı)

Türkiye geleceği açısından önemli bir adım olarak düşünüyorum yeni sistemi. Zamanımız şartlarında, kararlarının da daha hızlı alınması ve uygulanmasına ihtiyaç var. Bu sistem bu ihtiyaca karşılık verecektir. Kararlar daha hızlı alınıp uygulancak inşallah. Bu da, Türkiye’nin ilerlemesi, dünyadaki rekabete ayak uydurması, gelişmesi açısından önemli diye düşünüyorum. Yeni Bakanlar Kurulu da gerçekten daha ziyade genç ve mesleklerinde belli kariyerlere sahip isimlerden oluşuyor. Bu, yeni bir ivme ve dinamizm katacak. İnşallah ülkemiz de, dünyada bundan sonra daha güçlü hale gelecek ve yeni sistem de, yeni kabine üyeleri de, eminim ki buna çok olumlu katkılar sağlayacaktır.



Erol Bedir (Kayserispor Başkanı )

Hangi sistemi kurarsanız kurun, klanlardan bu tarafa kadar düşünün, her zaman sistemler vardır, önemli olan o sistemleri uygulayan kişilerdir. Sistemdeki eksiklikleri bu idareciler tamamlıyor mu, koltuğa oturan kişinin koltuğa verdiği ve koltuktan aldığı önemlidir. Dünyanın pek çok yerinde bu ya da benzeri sistemler var. Bunlar içinde iyi olan yerler var, sıkıntılı olan yerler var, inşallah bizde emin ellerde, ehil ellerde uygulanır ve memleketimiz için hayırlı olur.