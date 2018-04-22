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İşçiler adalet istiyor

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan bazı işçiler işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıyalar… Yetkilerden yardım isteyen işçiler, “Adalet istiyoruz” dediler.

İşçiler adalet istiyor

Taşeronların kadroya geçişi esnasında şartlar uyuşmadığı gerekçesiyle dışarıda kalan 85 işçi hakkını arıyor. Şu an Arslanlar firması bünyesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli departmanlarda çalışan işçiler, hastanenin yeni yapılan Şehir Hastanesi’ne taşınacak olmasıyla endişe yaşıyorlar.
Kadroya geçemedikleri için işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan işçilerden bazıları Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
Grup adına açıklama yapan Zeynep Sağır isimli işçi; “ “Sadece bizler değil, şoförler, PTT çalışanları, karayolları çalışanları da mağdur. Bir an önce sesimizin duyulmasını istiyoruz. Biz her zaman devletimizin yanında olduk. Devletimizin de bizim yanımızda olacağından kuşkumuz yok. Cumhurbaşkanımızdan haber bekliyoruz. İlgili yerlere dilekçelerimizi, mektuplarımızı ilettik ama bir dönüş olmadı. 31 Mayıs’ta işimiz bitiyor. Yeni hastane bizi alır mı, almaz mı bilmiyoruz.” diye konuştu.
İşçilerden Çetin Şaştım ise “85 çalışan var. 1 hafta sonra Şehir Hastanesi’ne taşınılacak ve biz işsiz kalacağız. Kimse bize herhangi bir bilgi vermedi. Şu an sessizler. Cumhurbaşkanımızdan adalet istiyoruz. İşimizi kaybetmek istemiyoruz” dedi.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
 
 

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