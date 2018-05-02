İşkur’a 28 bin kişi iş için başvurdu

İşkur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 1 Ocak tarihinden itibaren müdürlük olarak yapılan faliyetler hakkında bilgiler verdi. 28 bin 730 kişinin iş için müracaat ettiğini, 12 bin 975 açık iş aldıklarını ve 2 bin 593 kişiyi ise işe yerleştirdiklerini kaydeden Ayçiçek; “İşkur İl Müdürlüğü olarak 1 Ocak’tan itibaren bu güne kadar 28 bin 730 kişi iş aramak amacıyla bize başvurdu. Bu dönemde 12 bin 975 açık iş aldık. İşe yerleştirme sayımız da 2 bin 593. Dolayısıyla 8-9 bin açık işimiz elimizde var. İşbaşı Eğitim programından ise 775 kişi teşvikten yararlandı. İl Müdürlüğümüzde Mart sonuna kadar 384 engelli vatandaşımız işe yerleşti. Yine Mart sonuna kadar işsizlik sigortasından 6 bin 819 kişi yararlandı. Bu dönemde bin 176 kişi eğitim kurslarımıza katıldı. Mart sonu itibariyle 2 bin 575 işçiyi kapsayan 17 toplu iş sözleşmesi gerçekleştirildi, 7 işyerimizde uyuşmazlık var. İnşallah onlar da uyuşma ile sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

Ayçiçek ayrıca iş sağlığı, güvenliği yönünden yapılan çalışmalarda ise 40 işyerine 276 bin 270 lira para cezası, yabancıların çalışmasından dolayı da 12 işyerine 73 bin lira para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.