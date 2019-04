“İslam ülkelerinin ilmi ile amil alimlere ihtiyacı var”

Sempozyuma İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, çevredeki 12 Uluslararası İmam Hatip Lisesi müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Sempozyuma ev sahipliği yapan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıddık Kaya,“Bir medeniyetin yeniden ihyası sloganı, yeryüzünde iyilik hakim oluncaya dek ilkesiyle eğitim öğretim çalışmalarına devam eden okulumuz bugün de tam misyonuna uygun bir sempozyum konusu ile, şehrimizde bir kültür hizmetine ev sahipliği yapıyor. Bu sempozyumda dünyevileşmeden ahlaki tükenmişliğe, yanlış din anlayışlarından sevgili peygamberimizin mesajını doğru anlamaya kadar, pek çok konunun müzakere edilip tartışılması hedeflenmektedir. Bu işin, Uluslararası İmam Hatip Liseleri eli ile icrası ise, tartışılan konuların ve çözüm önerilerinin uluslar arası bir platforma taşınıp, İslam coğrafyasının sorunlarına çözüm ümidi sunması açısından önem arz etmektedir. Pek çok başlığın ele alınması ve Müslümanların sorunlarını öteleme yerine, çözüme kavuşturma yolunda cesaretlendireceğini ümit etmekteyiz. İslam, dünyevi çıkarlar yerine sırf Allah’ın rızasına dayanan misyonu, vizyonu, tüm insanlığı kucaklayan ufku ve ahlaki bir zeminde erdemli toplum inşa etme iddiasıyla günümüz insanı için önemli bir seçenektir. Ayrıca, dünyamızın katmerleşen sorunlarını çözmede önemli bir alternatif olmayı sürdürmektedir” ifadelerinde bulundu.



Uluslararası İmam Hatip Liselerinin çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Anadolu İmam Hatip Liseleri içerisinde, önemli bir yere sahip olan Uluslar Arası İmam Hatip Liselerimiz sadece şehrimize ve ülkemize değil, dünyanın dört bir tarafına model olacak şekilde çalışmalar yapmakta. Ayrıca 80 ayrı ülkeden gelen öğrencilerimizin birbirinden etkileşimleri sonucunda aldıkları kültürel değerlerle yetişerek, dünyanın her yerinde İnşallah insanlık adına hizmet edecekler. Bu ulvi dava uğruna çalışma yapan, destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Uluslar Arası İmam Hatip Liselerimizin 2 önemli paydaşı olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Diyanet Vakfımız var. 2012-2015 yılları arasında ilahiyat fakültemizde dekan yardımcısı olarak görev yaparken, uluslararası öğrencilerimizin akademik koordinatörü olarak, diyanet vakfımız adına çalışma yapıyordum. Şu anda da bu öğrencilerimizle her yerde karşılıklı olarak diyalog halindeyiz. Öğrencilerimizin geleceğini inşa konusunda Kayseri’miz, birikimlerini sunmaya çalışıyor. Şunu belirtmek istiyorum ki bu işin ekonomik ve meslek tarafı ayrı bir husus, bugün dünyanın özellikle İslam ülkelerinin ilmi ile amil alimlere ihtiyacı var” dedi.



‘İslam coğrafyası, her zaman emperyalistlerin ve arka planda siyonistlerin hedefi halinde yıkılıyor’ diyen , Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci sözlerine şöyle devam etti;



“İslam coğrafyası, her zaman emperyalistlerin ve arka planda siyonistlerin hedefi halinde yıkılıyor. Dünya sadece İslam coğrafyası adına, adaletsizliklerin olduğu ve hüküm sürdüğü bir coğrafya değil aynı zamanda pek çok mağdur ve mazlumun olduğu bir coğrafya. Bu dünya coğrafyasında, tabi ki hedef inançlarımız, değerlerimiz ve coğrafya olarak Türkiye’dir. Kültür sanatta ve bilimde bir çekim merkezi oluşturmak zorundayız. Güçlü olmak, inançlarımızla bir ve beraber olmak zorundayız. Bunun önderliğini yapacak olan Türkiye ve özelde de rehberliğini yapacak olan imam hatiplerimizdir”



Dünyanın her yerinden, bu model için ülkemize heyetlerin geldiğini söyleyen Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, “Bugünkü geldiğimiz noktada, Uluslararası İmam Hatip Liselerinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımıza mutlaka gelen heyetler olur ve biz onlara modelimizi anlatırız. Afganistan’dan, Pakistan’dan, Afrika’dan yani dünyanın her bir yanından heyetler geliyor. Onlara, bu imam hatip modelini anlattığımızda, gerçekten hayranlıkla dinliyorlar. Bu model aslında özü itibariyle tevhidi düşünceyi esas alan bir eğitim modelidir. Bu düşüncede, bir tarafta kitabın ayetleri ve hemen onun yanında kainatın ayetleri vardır. Bunlar, aynı çatı altında verilmektedir ve biz burada Kur’an la kimyayı, fizikle hadisi, fıkıhla edebiyatı ayırmayız. Bu okullar, bütün bilgileri aynı çatı altında veren okullardır” dedi.



Kocasinan kaymakamı Mustafa Kılıç ise yaptığı konuşmada, “Mili Eğitim Bakanlığımızın, gerçekten son dönemlerde uygulamış olduğu Uluslararası İmam Hatip Lisesi formülüyle hem bizim camiamıza hem de İslam dünyasındaki mazlum ve mağdur özellikle birçok ülkede, gelecek adına orada görev alacak olan bu öğrencilerimizin ülkemiz ile kendi ülkeleri arasında bir köprü oluşturacaklarına ve önümüzdeki dönemde İslam dünyasında icra edilecek olan önemli iş birliği ve özel toplantılara da öncülük yapacağını bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.