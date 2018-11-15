İsmail Emrah Karayel Strazburg'ta

AP Türkiye Raportörünün hazırlamış olduğu taslak rapor metninin açıklandığı tarihte Strazburg’ta Avrupa Parlamentosunda bulunan Karayel, taslak raporun kabul edilemez olduğu belirtti, raporun bu şekilde çıkmasının Türkiye- AB ilişkilerine olumlu yansımasının olmadığını, öncelikle Avrupa Birliğinin, Gümrük Birliği ve Vize konularında sözlerinin yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.

Karayel, 78. KPK toplantısının 19-20 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşeceğini ve gündem maddelerinin “Türkiye-AB İlişkileri ve Müzakere Sürecinde Mevcut Durum”, “Türkiye-AB Ekonomik İşbirliği” ve “Güvenlik Sınamaları” olacağını belirtti.

Karayel, Strazburg Başkonsolosluğu konutunda, Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türk yerel siyasetçiler, UETD, COJEP, MÜSİAD, EUBA gibi STK’ların temsilcileri, Türk basını, Avrupa kurumlarında çalışan Türkler, Fransız yerel siyasetçiler, hakim ve avukatların davetli olduğu resepsiyon gerçekleştirildi.

