İSO ikinci 500 listesinde 14 Kayseri firması yer aldı

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye yükseldi. İSO'nun açıklamış olduğu ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında Kayseri Sanayi Odası'na kayıtlı şu firmalar yer aldı:



Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.

Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.

Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş.

Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.

Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.

Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.

Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş.

Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.