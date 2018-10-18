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İspanya’da 31.Beyin Kongresinde NBŞ’nin Olumsuz Etkileri Tartışıldı

Avrupa Nöropsikofarmakoloji, 31’nci Beyin Kongresi İspanyanın Başkenti Barselona’da yapıldı. Kongrede nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) sağlığa etkileri tartışıldı.

İspanya’da 31.Beyin Kongresinde NBŞ’nin Olumsuz Etkileri Tartışıldı

Kongreye Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinden Biyolog Yeliz Taşçı, ‘Nişasta Bazlı Şekerin insan sağlığı ve beyin üzerindeki olumsuz etkileri’ posteri ile katıldı.
‘Nişasta Bazlı Şekerin insan sağlığı ve beyin üzerindeki olumsuz etkileri’ konulu posterin danışman hocası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Süer tarafından hazırlanan ‘Inhibition Extracellular Signal-Regulated Kinases ½ Rescues the Decay of Long-term Potentiation in the Dentate Gyrus in vivo:Implication on Alzheimer’s disease’ başlıklı çalışması ise ECNP-Grand ödülüne layık görülmesi çalışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Taşçı, poster çalışmasına dair, “Bu çalışmalar sonucunda, mısır şurubunun yani nişasta bazlı şekerin, şeker pancarından elde edilen şekerden daha fazla fruktoz içermesi nedeni ile proje kapsamında denek olarak kullanılan sıçanlarlar üzerindeki olumsuz etkileri kanıtlanmış. Dolayısıyla NBŞ’lerin insan sağlığına olumsuz etkileri de görülmüş oldu” dedi.
 

İHA

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