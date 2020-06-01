İSRAİL'İN ŞEHİT ETTİĞİ FURKAN'IN VE MAVİ MARMARA SALDIRISININ 10. YILI

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen Ahmet Doğan, 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyen ve 25. Dönemde kısa süre milletvekili olan Ahmet Doğan, oğlu Furkan’ andı.



Furkan Doğan’ın 10 yaşındaki fotoğrafını da paylaşan baba Doğan, “Furkanım, imanına, samimiyetine, şehadete giden kısa hayatındaki asil ve örnek duruşuna şahidim. Yine şahitlik ederim ki, ne güzel bir evlat, ne güzel bir kuldun dedi.



Doğan oğlunun 19 yaşındaki başka bir fotoğrafındaki paylaşımında ise, “Dünyalık yaşın 19, şehitlik yaşın 10.



Nasıl da geçmiş 10 yıl.



Dile kolay, bize ZOR.



Ne güzel bir evlat, ne güzel bir kuldun.



Anladık ki;



Büyüklük yaşta değil,



Cesaret lafta değil,



Dava yükü ağırdır,



Taşımak kolay değil.

FURKANIM, 10. yaşın mübarek, şehadetin kabul osun”diye konuştu.