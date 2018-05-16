İSRAİL PROTESTOSU

ettiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki protesto gösterisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı."Katil İsrail", "Filistin yalnız değildir" sloganlarının atıldığı gösteride, vatandaşlar ellerinde dünkü katliama ait fotoğrafların yer aldığı dövizler taşıdı. Gösteride, bazı vatandaşlar tarafından kaleme alınan İsrail'i kınayan ve lanetleyen şiirler okundu. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Filistin'de katliam yapanları, katliama sessiz kalanları Allah'a havale ettiklerini dile getirdi. Üç parti adına basın açıklaması yapan Hasyüncü de ABD'nin yaptığı eylemin Ortadoğu'daki kaosu artırmaya hizmet ettiğini ve İsrail'in bir gün akıttığı kanda boğulacağını belirtti.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesinin ardından basın açıklamaları yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kudüs'ün sahipsiz olmadığını belirttiği konuşmasında; "Ne zaman dinine, vatanına, bayrağına, din kardeşliğine bir saldırı olursa bir araya gelse, tepkisini koyan Kayseri hepinizi saygı ile selamlıyorum. Müslümanların, insanların kanaat, şükür, paylaşmak gibi güzel hasretlerini yücelten, rahmet, marifet ve kurtuluşa ermemize vesile olacak olan Ramazan ayını karşılamakta olduğumuz şu günlerde ne yazık ki İslam alemi yine büyük bir acı yaşıyor. Hiçbir kutsalı olmayanlar bizden sonrası tufan anlayışı ile Allah’ın verdiği canı devlet terörü ile alanlar yine sahnedeler. Bu alçaklığa izin vermeyeceğiz. Kudüs sahipsiz değildir. Gazze sahipsiz değildir. Filistin sahipsiz değildir. Müslümanlar da sessiz değildir." ifadelerini kullandı.Programda ayrıca Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları adına Ahmet Taş ile siyasi parti temsilcileri açıklamalarda bulundu. Meydanda toplanan yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı. Ahmet Taş, yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: “ Kadim kudis bugün öksüz. Filistin bugün öksüz. Filistin, Kudüs bugün Müslümanların yardımını bekliyor. Terör devleti İsrail’in kurulmasından sonra, Müslümanların üzerine daha çok saldırmaya başlamıştır. Bugün hala gün yüzü görmeyen Filistin halkı eziyet çekmeye devam ediyor. Siyonist aşığı ABD başkanı iktidara geldikten sonra ilk yaptığı iş Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan etmek olmuştur. ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı. Böylece Müslümanlara kafa tuttuğunu ilan etti. Yahudi aşığı olduğunu ilan etti. Aylarca süren Filistinlilerin direnişi önceki gün son noktaya ulaştı. Sokaklara çıkan silahsız korumasız masum Filistinli Müslümanlar İsrail Askerlerinin karadan ve havadan yaptığı acımasız saldırıda 60’tan fazla Müslüman şehit düştü. 3 binden fazla Müslüman da yaralandı. Tüm dünyada olay infial ile karşılandı. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak İsrail katliamlarını şiddetle kınıyoruz. İnsanlık ayıbı ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin aldığı kararları benimsiyor ve destekliyoruz.Açıklamaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dualar edildi. Müftü Güven; kent meydanında bulunan kalabalıkla birlikte Filistin'de öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum kuruluş ve STK üyeleri katıldı.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, ABD İsrail Büyükelçiliği’nin Kudüs’de yapılan açılışını protesto eden en 60 Filistinli’nin hayatını kaybetmesi ile ilgili bir açıklama yaparak “ Bu zulmün faillerini Cenab- Allah’ın ‘Kahhar’ ismiyle kahretmesi için dua ediyorum.” dedi.Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in uluslararası antlaşmaları görmezden gelerek, tamamen keyfi uygulamalarla hareket ettiklerini belirten Başkan Serkan Tok “ Devlet görünümlü eşkıyalar, İslam coğrafyasında kendi amaçları için kan dökmektedir. Buna karşın kendi topraklarını savunan Filistinli din kardeşlerimiz, bu hukuksuzluğa ve zulme dur demek için canlarını feda etmektedir. Korkak İsrail askerleri çoluk çocuk demeden katliam yapmakta, dünyanın güçlü devletleri ise bu katliamı dizi izler gibi izlemektedir. Nerede kaldı insan hakları sevdalıları? Nerede kaldı hümanist devletler? İşin acı verici bir diğer yanı ise kendi din kardeşine yapılan katliama ses çıkaramayan, gözü dolardan yeşermiş, sözde İslam ülkelerinin varlığıdır. Milliyetçi- ülkücü hareket olarak hep bir ağızdan Cenab-ı Allah’ın bu zalimleri ‘Kahhar’ ismiyle kahretmesi için dua ediyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum.” İfadelerini kullandı.Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yayımladığı yazılı açıklamasında Filistin’de şehit edilen kardeşlerinin yanında olduklarını açıkladı.Akay; “Bilindiği üzere 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Amerikan büyükelçiliği Kudüs’e taşınırken; Gazze’de gösteri yapan 58 sivil İsrail kurşunlarıyla şehadet şerbetini içti ve üç bine yakın Filistinli kardeşimizin yaralandı. Mazlum Filistinlileri göğ ekin biçer gibi katleden, katillikte sınır tanımayan İsrail’i kınıyor ve lanetliyorum. Allah, bu alçaklığı yapanları ve yaptıranları akıttıkları mazlum kanında hemen boğdursun İnşallah.”