İsrail’in ezan yasağına Mazlumder’den tepki

Aylardır tartışılan ve bir türlü yürürlüğe konulmayan Filistin topraklarında ezanın hoparlörlerden yasaklanması kararının İsrail hükümetinin onayından geçerek yürürlüğe konması için çalışmaların hızlandırdığını kaydeden Taş, “Müslümanları namaza davet eden Allahuekber sözleriyle başlayan ezan, Müslümanların yaşadığı dünyanın her yerinde ibadet özgürlüğünün nişanesi ve İslam’ın şiarı olup inanç özgürlüğünün temel taşlarından biridir.



Mazlumder Kayseri Şubesi olarak diyoruz ki! İsrail hangi sebebe dayandırırsa dayandırsın Filistinlilere öz vatanlarında ezan yasağı getirmekle hem İslam’a hem de inanç hürriyetine saygısızlık etmiş, Allah isminin anılmasına yasak koymaya kalkmıştır. Müslümanlara öz vatanlarında uluslararası ve ilahi hukuku yok sayarak köle muamelesi yapan İsrail, bir an önce kararından vazgeçmeli Müslüman kamuoyu, STK’lar ve İslam İşbirliği Teşkilatı da olayın takipçisi olmalı, Filistinli Müslümanların hukukunu korumalıdır.” şeklinde konuştu.





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