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İşte Başkan Adayları

Listede mevcut yönetimden 9 isim yer alırken, 22 isimden bir bölümünün Özhaseki’ye bir kısmının da Elitaş’a yakın olması dikkati çekti. Temayül sonrasında listede yer alan isimlerden bazılarının ise bundan hiç haberinin olmaması da, dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

İşte Başkan Adayları

Ak Parti Bölge müfettişi Harun Karaca ve Kayseri müfettişi Fatih Arıkan önceki gün 50’ye yakın isimle görüştü. Aynı anda partide yapılan “hızlandırılmış temayül” ile 22 isim belirlendi. Bu isimler önce 6’ya sonra 3’e indirilip hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. 

Atanacak olan ismin seçimlerden yüzde 15 oy kaybıyla çıkan mevcut ekibin içinden olması halinde “yenilgiye mükafat” gibi algılanacağı ve parti tabanında büyük bir hayal kırıklığı ile hoşnutsuzluk yaratarak, yerel seçimlerde MHP’nin ekmeğine yine yağ süreceği yorumları yapılıyor. 

İşte Adaylar:

ABDULKERİM YALÇIN

Reklamcı, İl Yön.Kur. Üyesi, Ak Parti tanıtım işlerini yapıyor. Hüseyin Cahit ÖZDEN’in yakın çalışma arkadaşı.

CENGİZ HAKAN ASLAN

Otelci, İl Başkan Yardımcısı, Mehmet ÖZHASEKİ desteği ile KTO ‘da Meclis Başkanı oldu.

FATİH HASYÜNCÜ

Sanayici, İl Başkan Vekili, Mehmet ÖZHASEKİ’nin iş ortağı.

FEVZİ KONAÇ

Avukat, Eski Baro ve AGD Başkanlığı yaptı, Milli Görüş dönemini aktif yaşadı.

GÖKHAN ÜLKE

Avukat, Melikgazi ilçe Başkanı, Özhaseki ailesine yakın. Özhaseki’nin desteği ile Melikgazi İlçe Başkanı oldu.

HALİL BÜYÜKNALBANT

Ticaretle uğraşıyor, İl Başkan Yardımcısı, Hüseyin Cahit ÖZDEN yakın çalışma arkadaşı, Cengiz Hakan Aslan ile ortak iş yapıyor.

HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN

Ticaretle uğraşıyor, Eski İl Başkanı, Milletvekilliği için istifa etmiş ama listeye alınmamıştı.

HALİL İLHAN KARACALAR

Diş Hekimi, Milli Görüş döneminin aktif yöneticilerinden.

LATİF BAŞKAL

Petrolcü-Otelci, İl Yönetimi Üyesi, Özhaseki alilesine yakın, Cengiz Hakan Aslan’ın yeğeni.

MAHMUT CABAT

Sanayici, Eski İl Başkanı, İl Başkanı iken istifa ettirildi.

MEHMET ADIGÜZEL

Ticaretle uğraşıyor, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı, Yeşilay başkanlığı da yapmıştı.

SADİ KÖYLÜ

Ticaretle uğraşıyor, Eski Melikgazi İlçe Başkanı, Mustafa Elitaş’ın yakın mesai arkadaşı.

MUAMMER KILIÇ

Kocasinan İlçe Başkanı, Hüseyin Cahit ÖZDEN’in yakın çalışma arkadaşı.

MURAT CAHİT CINGI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Genel Müdürü, AB Konularında uzman, Akademisyen.

MUSTAFA TEKELLİ

Makine Mühendisi, Eski Müsiad Başkanı, İlim Yayma Cemiyeti İstişare Kurulu Başkanı.

MEHMET YUSUF SARIOĞLU

(Yahyalı)

OĞUZ MEMİŞ

İnşaat Mühendisi, Ak Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı.

RIFAT YILDIRIM

Banka Müdürlüğünden emekli, Eski Talas Belediye Başkanı.

VEDAT ARIKAN

Ticaretle uğraşıyor, Müteahhit, İl Yönetim Kurulu üyesi.

SÜLEYMAN KARAKÖSE

Turizmci, İl Başkan Yardımcısı.

ŞABAN ÇOPUROĞLU

Ticaretle uğraşıyor, Eski Müsiad Şube Başkanı.

ŞEMUN YILMAZ

Avukat,  Milli Görüş döneminin aktif yöneticilerinden.

İlter SAĞIRSOY

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