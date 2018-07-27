İşte Başkan Adayları

Ak Parti Bölge müfettişi Harun Karaca ve Kayseri müfettişi Fatih Arıkan önceki gün 50’ye yakın isimle görüştü. Aynı anda partide yapılan “hızlandırılmış temayül” ile 22 isim belirlendi. Bu isimler önce 6’ya sonra 3’e indirilip hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.



Atanacak olan ismin seçimlerden yüzde 15 oy kaybıyla çıkan mevcut ekibin içinden olması halinde “yenilgiye mükafat” gibi algılanacağı ve parti tabanında büyük bir hayal kırıklığı ile hoşnutsuzluk yaratarak, yerel seçimlerde MHP’nin ekmeğine yine yağ süreceği yorumları yapılıyor.



İşte Adaylar:



ABDULKERİM YALÇIN



Reklamcı, İl Yön.Kur. Üyesi, Ak Parti tanıtım işlerini yapıyor. Hüseyin Cahit ÖZDEN’in yakın çalışma arkadaşı.



CENGİZ HAKAN ASLAN



Otelci, İl Başkan Yardımcısı, Mehmet ÖZHASEKİ desteği ile KTO ‘da Meclis Başkanı oldu.



FATİH HASYÜNCÜ



Sanayici, İl Başkan Vekili, Mehmet ÖZHASEKİ’nin iş ortağı.



FEVZİ KONAÇ



Avukat, Eski Baro ve AGD Başkanlığı yaptı, Milli Görüş dönemini aktif yaşadı.



GÖKHAN ÜLKE



Avukat, Melikgazi ilçe Başkanı, Özhaseki ailesine yakın. Özhaseki’nin desteği ile Melikgazi İlçe Başkanı oldu.



HALİL BÜYÜKNALBANT



Ticaretle uğraşıyor, İl Başkan Yardımcısı, Hüseyin Cahit ÖZDEN yakın çalışma arkadaşı, Cengiz Hakan Aslan ile ortak iş yapıyor.



HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN



Ticaretle uğraşıyor, Eski İl Başkanı, Milletvekilliği için istifa etmiş ama listeye alınmamıştı.



HALİL İLHAN KARACALAR



Diş Hekimi, Milli Görüş döneminin aktif yöneticilerinden.



LATİF BAŞKAL



Petrolcü-Otelci, İl Yönetimi Üyesi, Özhaseki alilesine yakın, Cengiz Hakan Aslan’ın yeğeni.



MAHMUT CABAT



Sanayici, Eski İl Başkanı, İl Başkanı iken istifa ettirildi.



MEHMET ADIGÜZEL



Ticaretle uğraşıyor, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı, Yeşilay başkanlığı da yapmıştı.



SADİ KÖYLÜ



Ticaretle uğraşıyor, Eski Melikgazi İlçe Başkanı, Mustafa Elitaş’ın yakın mesai arkadaşı.



MUAMMER KILIÇ



Kocasinan İlçe Başkanı, Hüseyin Cahit ÖZDEN’in yakın çalışma arkadaşı.



MURAT CAHİT CINGI



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Genel Müdürü, AB Konularında uzman, Akademisyen.



MUSTAFA TEKELLİ



Makine Mühendisi, Eski Müsiad Başkanı, İlim Yayma Cemiyeti İstişare Kurulu Başkanı.



MEHMET YUSUF SARIOĞLU



(Yahyalı)



OĞUZ MEMİŞ



İnşaat Mühendisi, Ak Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı.



RIFAT YILDIRIM



Banka Müdürlüğünden emekli, Eski Talas Belediye Başkanı.



VEDAT ARIKAN



Ticaretle uğraşıyor, Müteahhit, İl Yönetim Kurulu üyesi.



SÜLEYMAN KARAKÖSE



Turizmci, İl Başkan Yardımcısı.



ŞABAN ÇOPUROĞLU



Ticaretle uğraşıyor, Eski Müsiad Şube Başkanı.



ŞEMUN YILMAZ



Avukat, Milli Görüş döneminin aktif yöneticilerinden.