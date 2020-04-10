İşte beş günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre yarından itibaren 15 Nisan Çarşamba gününe kadar hava durumu, az bulutlu veya parçalı bulutlu olarak seyretmesi tahmin edilirken, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren kademeli olarak artarak normalleri civarına ve yer yer üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
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