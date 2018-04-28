İŞTE BİZİM HİKAYEMİZ…

Kayseri’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından İlim Hikmet Vakfı bugün çok güzel bir organizasyona daha imza atıyor. Gazetemizin kurucularından, yazarımız Osman Gerçek’in başkanlığında faaliyetlerini daha da hızlandıran vakıf “Kayseri’de İslami Düşünce ve Hayat”ı masaya yatırıyor.

Bu sabah saat 10.00’da Melikgazi Belediyesi Konferans Salonunda başlayacak olan sempozyum 5 Mayıs Cumartesi ve 12 Mayıs Cumartesi günlerinde de devam edecek.

Prof. Dr. Veysel Aslantaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek bugünkü ilk oturumun konuşmacılarından Kayseri İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven “Kayseri’deki İslami Hayata Diyanet’in Katkısı”nı anlatacak. Kayseri Gönüllü Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş ise “Kayseri’de Gönüllü Birliktelik Tecrübesi” üzerinde duracak. Taşçıoğlu Kur’an Kursu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenaltun da “İslami Düşünce ve Hayata Kuran Kurslarının Katkısı” konusunu işleyecek.

Prof. Dr Murat Doğan’ın moderatörlüğünde saat 14:00’da başlayacak ikinci oturumun konuşmacıları ve konuları ise şöyle;

-Yaşar Karayel Sivil İslami Düşünce ve Siyaset

-Şaban Bayrak / Kayseri’de Milli Görüş Tecrübesi

-Ali Tokluman (İHH Şube Başkanı) / Kayseri’de Yardımlaşma Deneyimi

-Ali Şahan (Kimder Başkanı)/ Kayseri’de İslami Düşünceye İmam Hatip Katkısı

Davadan ranta…

Kayseri’ye ilk defa 1994’de gelmiş ve ilk olarak İlim Hikmet Vakfı çevresiyle tanışmıştım. 28 Şubat sürecinin zorluklarını da bu şehirde yaşamıştım. O günlerde idealizm, fedakarlık doruk noktadaydı. Dava şuuru halen sürüyordu.

1994’de yerel yönetimlerin kazanılmasıyla başlayan, 2002 sonunda AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle zirveye çıkan makam-mevki, rant çılgınlığının açtığı yaraları da bu şehirde gözlemleme imkanı bulmuştum.

İlim Hikmet Vakfı bugün başlayan takip edilesi sempozyumla Kayseri’nin İslamcılığını masaya yatırıyor. Sevabıyla, günahıyla işte bizim hikayemiz…





