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İŞTE ÇELİK’TEN KALAN BORÇ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 1 milyar 240 milyon TL olduğu öğrenildi. Yıllarca Mehmet Özhaseki tarafından yürütülen başkanlık döneminde yapılan milyarlarca liralık yatırımlara rağmen böylesine bir borç batağına girilmemişti. Çelik’ten kalan 1 milyar 120 milyon borcun üstüne Büyükkılıç döneminde alınan borçla birlikte yeni başkan Büyükkılıç işe 1 milyar 240 milyon borçla başladı.

İŞTE ÇELİK’TEN KALAN BORÇ
AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTI
Özhaseki’den sonra göreve gelen Mustafa Çelik döneminde tavan yapan borçlara karşılık veda konuşmasında da bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmayan eski Başkan Çelik’in döneminden kalan borcun 1 milyar 120 milyon TL olduğu biliniyor. Buna karşılık belediye hizmeti olarak yapılanların maliyetleri ve kullanılan banka kredileriyle, bunların faizleri konusunda da hiçbir bilgilendirme yapılmamıştı.

UZUN SOLUKLU ÖDEME PLANI
Çelik döneminden kalan borcun çevrilebilir bir borç olduğu belirtilirken yeni Başkan Memduh Büyükkılıç yaşanan tıkanıkları çözmek için ilk etapta Belediye Meclisi’nden 120 milyon lira borçlanabilmek için yetki aldı. Bu yetki sonrası alınan borçla paranın bir kısmıyla birikmiş ödemelerin bir bölümü yapılandırılıp ödenirken, kalanlar için de ileriye dönük uzun soluklu bir planlama yapıldığı kaydedildi.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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