İŞTE ÇELİK’TEN KALAN BORÇ Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 1 milyar 240 milyon TL olduğu öğrenildi. Yıllarca Mehmet Özhaseki tarafından yürütülen başkanlık döneminde yapılan milyarlarca liralık yatırımlara rağmen böylesine bir borç batağına girilmemişti. Çelik’ten kalan 1 milyar 120 milyon borcun üstüne Büyükkılıç döneminde alınan borçla birlikte yeni başkan Büyükkılıç işe 1 milyar 240 milyon borçla başladı.

10 Mayıs 2019 Cuma 09:43