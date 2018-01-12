iŞTE KAYSERi’DE GÖREVE iADE EDiLENLER

Yeni yayımlanan 697 sayılı KHK ile 1823 kişi görevlerine iade edildi. FETÖ'nün geliştirip kullandığı Mor Beyin yazılımı sonucu görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823'ü görevlerine iade edildi. Kanun Hükmünde Kararname ile göreve iade edilenlerin FETÖ ile irtibatı olmadığı belirlendi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:57