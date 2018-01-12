iŞTE KAYSERi’DE GÖREVE iADE EDiLENLER

İade edilenler arasında Kayseri'de görev yapan 26 memur bulunuyor.
İşte Kayseri'de göreve iade edilenler, kurumları ve görevleri:
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
1-Mine Gizem İrtimur (Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.)
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli
1-İbrahim Türk- Zabıta
2-İbrahim Sarıçiçek-Şube Müdür V.
3-Fatma Nur Şimşek-Mühendis
4-Aytekin Kahraman-Müfettiş
Milli Eğitim Bakanlığı
- Ertuğrul Aslan- Öğretmen
- Feyyaz Sercan- Öğretmen
- Gül Durak- Öğretmen
- Hacer Demir- Öğretmen
- Kasım Çelebi Kaymaz- Öğretmen
- Kenan Arık- Hizmetli
- Mehmet Turabi Çelik- Öğretmen
- Mehmet Ulutaş- Öğretmen
- Miktat Kaygusuz- Öğretmen
- Muammer Doğan- Öğretmen
- Naci Güneş- Öğretmen
- Neriman Demirci- Öğretmen
- Özlem Dayıoğlu- Öğretmen
- Saliha Orhan-Öğretmen
- Şeref Güder-Öğretmen
- Emre Kaan-Asistan
- Fatma Sevgi Bozkurt-Ebe
- Mesut Ayyıldız-Hemşire
- Duran Arslan-Prof.
- İbrahim Halil Tangüner-Araştırma Görevlisi
- Osman Kurt-Araştırma Görevlisi
Kayseri Gündem
listeyi yanlış incelemişsiniz,listede kayseriden iade göreve iade edilen sedat yakut ismi de mevcut nası habercilik bu anlamıyorum.çok cahilce bir haber yapmışsınız size hiç yakıştıramadım.