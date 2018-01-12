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iŞTE KAYSERi’DE GÖREVE iADE EDiLENLER

Yeni yayımlanan 697 sayılı KHK ile 1823 kişi görevlerine iade edildi. FETÖ'nün geliştirip kullandığı Mor Beyin yazılımı sonucu görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu görevlisinden bin 823'ü görevlerine iade edildi. Kanun Hükmünde Kararname ile göreve iade edilenlerin FETÖ ile irtibatı olmadığı belirlendi.

iŞTE KAYSERi’DE GÖREVE iADE EDiLENLER

İade edilenler arasında Kayseri'de görev yapan 26 memur bulunuyor.
İşte Kayseri'de göreve iade edilenler, kurumları ve görevleri:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
1-Mine Gizem İrtimur (Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.)

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli
1-İbrahim Türk- Zabıta
2-İbrahim Sarıçiçek-Şube Müdür V.
3-Fatma Nur Şimşek-Mühendis
4-Aytekin Kahraman-Müfettiş

Milli Eğitim Bakanlığı

  1. Ertuğrul Aslan- Öğretmen
  2. Feyyaz Sercan- Öğretmen
  3. Gül Durak- Öğretmen
  4. Hacer Demir- Öğretmen
  5. Kasım Çelebi Kaymaz- Öğretmen
  6. Kenan Arık- Hizmetli
  7. Mehmet Turabi Çelik- Öğretmen
  8. Mehmet Ulutaş- Öğretmen
  9. Miktat Kaygusuz- Öğretmen
  10. Muammer Doğan- Öğretmen
  11. Naci Güneş- Öğretmen
  12. Neriman Demirci- Öğretmen
  13. Özlem Dayıoğlu- Öğretmen
  14. Saliha Orhan-Öğretmen
  15. Şeref Güder-Öğretmen
Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar
  1. Emre Kaan-Asistan
  2. Fatma Sevgi Bozkurt-Ebe
  3. Mesut Ayyıldız-Hemşire
Erciyes Üniversitesi
  1. Duran Arslan-Prof.
  2. İbrahim Halil Tangüner-Araştırma Görevlisi
  3. Osman Kurt-Araştırma Görevlisi

Kayseri Gündem

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adımın önemi yok 2 ay önce

listeyi yanlış incelemişsiniz,listede kayseriden iade göreve iade edilen sedat yakut ismi de mevcut nası habercilik bu anlamıyorum.çok cahilce bir haber yapmışsınız size hiç yakıştıramadım.

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