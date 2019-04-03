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İŞTE MECLİS ÜYELERİ

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında merkez ilçe belediyelerinin meclis üyeleri belli oldu. İlçe belediyelerin meclis üyelerinin ilk sıralarında yer alan meclis üyeleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ni oluşturdu.

İŞTE MECLİS ÜYELERİ

İşte merkez ilçelerin ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin üyelerinin isimleri:

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri

  1. Memduh Büyükılıç – Büyükşehir Belediye Başkanı – Ak Parti
  2. H. Mustafa Palancıoğlu – Melikgazi Belediye Başkanı - Ak Parti
  3. Mustafa İnceok – Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
  4. Mehmet Savruk – Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
  5. Hasan Nuri Kuş – Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
  6. Sami Yağmur - Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
  7. Yalçın Duru - Melikgazi Meclis Üyesi - MHP
  8. Ahmet Tural - Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
  9. Kasım Balcı - Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
  10. Nusret Uğurlu - Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
  11. Özgür Özel - Melikgazi Meclis Üyesi - CHP
  12. Ahmet Çolakbayrakdar – Kocasinan Belediye Başkanı – Ak Parti
  13. Bekir Yıldız – Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  14. Muammer Kılıç - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  15. Cengiz Ekici - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  16. Hacı Çevikel - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – MHP
  17. Rubbiye Reyhan Nalbantoğlu – Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  18. Kazım Yücel - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – İYİ Parti
  19. Erhan Özhan - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – İYİ Parti
  20. Mustafa Yalçın – Talas Belediye Başkanı – Ak Parti
  21. Emine Timoçin - Talas Belediye Başkanı – Ak Parti
  22. Ragıp Dost - Talas Belediye Başkanı – Ak Parti
  23. Orhan Say - Talas Belediye Başkanı – MHP
  24. Hami Türkyar - Talas Belediye Başkanı – Ak Parti
  25. Hasan Özsoy - Talas Belediye Başkanı – İYİ Parti
  26. Adnan Özer - Talas Belediye Başkanı – İYİ Parti
  27. Bilal Özdoğan – Hacılar Belediye Başkanı – Ak Parti
  28. Yusuf Özkaya - Hacılar Belediye Başkanı – Ak Parti
  29. Ahmet Bostancı - Hacılar Belediye Başkanı – Ak Parti
  30. Mustafa İlmek – İncesu Belediye Başkanı – İYİ Parti
  31. Mustafa Bayam – İncesi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  32. Fatih Kızılışık - İncesi Belediye Meclis Üyesi – İYİ Parti
  33. Hulusi Çavdar - İncesi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  34. Mehmet Cabbar – Develi Belediye Başkanı – Ak Parti
  35. İsmail Yazıcı - Develi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  36. Tufan Nayman - Develi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  37. Ali Kabak - Develi Belediye Meclis Üyesi – MHP
  38. Mustafa Temur - Develi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  39. İmdat Güven - Develi Belediye Meclis Üyesi – BBP
  40. Özkan Altun – Bünyan Belediye Başkanı – Ak Parti
  41. Aytekin Özçelik - Bünyan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  42. İhsan Urhan - Bünyan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  43. Mehmet Emre Taşçı - Bünyan Belediye Meclis Üyesi – MHP
  44. Menduh Uzunluoğlu – Pınarbaşı Belediye Başkanı – MHP
  45. Sezgin Özçelik - Pınarbaşı Meclis Üyesi – MHP
  46. Cahit Atav - Pınarbaşı Meclis Üyesi – MHP
  47. Fatma Nuran Bozuklu - Pınarbaşı Meclis Üyesi – CHP
  48. Davut Şahin – Tomarza Belediye Başkanı – Ak Parti
  49. Cemil Bayram – Tomarza Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  50. Yakup Göktaş - Tomarza Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  51. Cemal Yavuz - Tomarza Belediye Meclis Üyesi – CHP
  52. Halit Taşyapan – Yeşilhisar Belediye Başkanı – Ak Parti
  53. Fatih Tanşu – Yeşilhisar Belediyesi Meclis Üyesi – Ak Parti
  54. İlyas Emre - Yeşilhisar Belediyesi Meclis Üyesi – Ak Parti
  55. Bekir Ayyıldırım – Sarıoğlan Belediye Başkanı – MHP
  56. Nuri Bakır – Sarıoğlan Belediye Meclis Üyesi – MHP
  57. Ali Özyurt – Sarıoğlan Belediye Meclis Üyesi – MHP
  58. Baki Bayrak – Sarız Belediye Başkanı – MHP
  59. Ümit Coşkun – Sarız Belediye Meclis Üyesi – MHP
  60. Kürşat Erkek – Sarız Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  61. Esat Öztürk – Yahyalı Belediye Başkanı – Ak Parti
  62. Ahmet Büber – Yahyalı Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  63. Yakup Tezcan - Yahyalı Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  64. Menderes Yıldırım - Yahyalı Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  65. Vural Coşkun – Felahiye Belediye Başkanı – Ak Parti
  66. Menderes Açıkgöz – Felahiye Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  67. Ayhan Arslan – Akkışla Belediye Başkanı – Ak Parti
  68. Ali Aktaş – Akkışla Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
  69. Halit Demir – Özvatan Belediye Başkanı – MHP
  70. İbrahim Carlak – Özvatan Belediye Meclis Üyesi – MHP
 
Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri

1 Mustafa İnceok, Kontenjan
2 Kenan Akar,    Kontenjan
3 Nuriye Şimşek, Kontenjan
4 Mehmet Ceylan, Kontenjan
5 Fatma Kabak, Kontenjan
6 Mehmet Savruk, Ak Parti
7 Hasan Nuri Kuş, Ak Parti
8 Sami Yağmur, Ak Parti
9 Yalçın Duru, Mhp
10 Özgür Özer, Chp
11 Ahmet Tural, Ak Parti
12 Kasım Balcı, Ak Parti
13 Nusret Uğurlu Ak Parti
14 Duygu Horoz, Mhp
15 Hakan Özkan, Chp
16 Ahmet Berk, Ak Parti
17 Muhammed Emre Çamdalı, Ak Parti
18 Cafer Akbıyık, Ak Parti
19 Mustafa Çağan, Mhp
20 Adnan Vedat Kenanoğlu, Chp
21 Halil Özdemir, Ak Parti
22 Bengü Serpil, Ak Parti
23 Ahmet Canleblebici, Ak Parti
24 Rıfat Herdem, Mhp
25 Ümit Yasin Tunçbilek, Chp
26 Celal Hasnalçacı, Ak Parti
27 Mehmet Çifçi, Ak Parti
28 Sinan Taşpınar, Ak Parti
29 İsmet Elmaağaçlıoğlu, Mhp
30 Halil Yağmur, Chp
31 Adnan Hüsrevoğlu, Ak Parti
32 Ahmet Hidayet Kiraz, Ak Parti
33 Serdar Kavafoğlu, Ak Parti
34 İsmail Ünalmış, Ak Parti
35 Rifat Açıkgöz, Mhp
36 Yaşar Ahmet Özdoğan, Chp
37 Emir Namaldı, Ak Parti
38 Ömer Özer, Ak Parti
39 Alim Tan, Ak Parti
40 Hacı Öztürk, Mhp
41 Necmettin Apaydın, Chp
42 Ahmet Onur Başkal, Ak Parti
43 Ahmet Yıldız, Ak Parti
44 Ahmet Emirbaşoğlu, Ak Parti
45 Hasan Türküm, Mhp

Kocasinan Belediye Meclis Üyeleri
  1. Bekir Yıldız Ak Parti
  2. Şerefe Bozdoğanlı Ak Parti
  3. Ahmet Kürtüncü – Ak Parti
  4. Ahmet Yüksek – Ak Parti
  5. Muammer Kılıç – Ak Parti
  6. Cengiz Ekici – Ak Parti
  7. Hacı Çevikel – Ak Parti
  8. Rubbiye Reyhan Nalbantoğlu – Ak Parti
  9. Mehmet Berk - Ak Parti
  10. Mustafa Dulda - Ak Parti
  11. Rahmi Hamurcu - Ak Parti
  12. Behçet Şafak - Ak Parti
  13. Mustafa Güldüoğlu - Ak Parti
  14. Hayrettin Seyhan - Ak Parti
  15. Mutlu Önal - Ak Parti
  16. Akif Balkaya - Ak Parti
  17. Hacı Ersu - Ak Parti
  18. Nuriye Çetin - Ak Parti
  19. Sedat Kılınç - Ak Parti
  20. İzzet Buzkan – Ak Parti
  21. Filiz Ertürk - Ak Parti
  22. Aysel Danacı - Ak Parti
  23. Ekrem Şahin - Ak Parti
  24. Ahmet Aydın – Ak Parti
  25. Emre İşlertaş - Ak Parti
  26. Haluk Sezai Ekşi - Ak Parti
  27. Süleyman Akıncı - Ak Parti
  28. Seyhan Arifoğlu - Ak Parti
  29. Kazım Yücel – İYİ Parti
  30. Erhan Özhan - İYİ Parti
  31. Esef Özkan - İYİ Parti
  32. Nihat Ersoy - İYİ Parti
  33. Osman Türk - İYİ Parti
  34. Muharrem Yigen - İYİ Parti
  35. Süleyman Cura - İYİ Parti
  36. Osman Karakoçoğlu - İYİ Parti
  37. Orhan Bürüngüz - İYİ Parti
Talas Belediye Meclis Üyeleri
  1. Emine Timoçin
  2. Yüksel Sungur
  3. Cumhur Yıldız
  4. Ragıp Dost
  5. Orhan Say
  6. Hami Türkyar
  7. Ümit Dilci
  8. İbrahim Ata
  9. Aytaç Kırmızıtaş
  10. Zafer Pamuk
  11. Murat İlhan
  12. Musa Soykarcı
  13. Selçuk Çağan
  14. Duygu İnce
  15. Kerem Özden
  16. Suat Erdoğan
  17. Çağrı Daşan
  18. Ömer Uğurlu
  19. Müjdat Yılmaz
 
İyi Parti (Millet İttifakı)
  1. Alaaddin Canıpek
  2. Ahmet Yörenç
  3. Mustafa Çalıksoy
  4. Mustafa Özaşır
  5. Ufuk Gökdemir
  6. Menduh Bektemir
  7. Berrin Özen
  8. Gürsel Kısır
  9. Paşa Önal
  10. Adnan Özer
  11. Hasan Özsoy
  12. Halil Gültekin

İlter SAĞIRSOY

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