İŞTE MECLİS ÜYELERİ

İşte merkez ilçelerin ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin üyelerinin isimleri:
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri
- Memduh Büyükılıç – Büyükşehir Belediye Başkanı – Ak Parti
- H. Mustafa Palancıoğlu – Melikgazi Belediye Başkanı - Ak Parti
- Mustafa İnceok – Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
- Mehmet Savruk – Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
- Hasan Nuri Kuş – Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
- Sami Yağmur - Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
- Yalçın Duru - Melikgazi Meclis Üyesi - MHP
- Ahmet Tural - Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
- Kasım Balcı - Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
- Nusret Uğurlu - Melikgazi Meclis Üyesi - Ak Parti
- Özgür Özel - Melikgazi Meclis Üyesi - CHP
- Ahmet Çolakbayrakdar – Kocasinan Belediye Başkanı – Ak Parti
- Bekir Yıldız – Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Muammer Kılıç - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Cengiz Ekici - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Hacı Çevikel - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – MHP
- Rubbiye Reyhan Nalbantoğlu – Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Kazım Yücel - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – İYİ Parti
- Erhan Özhan - Kocasinan Belediye Meclis Üyesi – İYİ Parti
- Mustafa Yalçın – Talas Belediye Başkanı – Ak Parti
- Emine Timoçin - Talas Belediye Başkanı – Ak Parti
- Ragıp Dost - Talas Belediye Başkanı – Ak Parti
- Orhan Say - Talas Belediye Başkanı – MHP
- Hami Türkyar - Talas Belediye Başkanı – Ak Parti
- Hasan Özsoy - Talas Belediye Başkanı – İYİ Parti
- Adnan Özer - Talas Belediye Başkanı – İYİ Parti
- Bilal Özdoğan – Hacılar Belediye Başkanı – Ak Parti
- Yusuf Özkaya - Hacılar Belediye Başkanı – Ak Parti
- Ahmet Bostancı - Hacılar Belediye Başkanı – Ak Parti
- Mustafa İlmek – İncesu Belediye Başkanı – İYİ Parti
- Mustafa Bayam – İncesi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Fatih Kızılışık - İncesi Belediye Meclis Üyesi – İYİ Parti
- Hulusi Çavdar - İncesi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Mehmet Cabbar – Develi Belediye Başkanı – Ak Parti
- İsmail Yazıcı - Develi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Tufan Nayman - Develi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Ali Kabak - Develi Belediye Meclis Üyesi – MHP
- Mustafa Temur - Develi Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- İmdat Güven - Develi Belediye Meclis Üyesi – BBP
- Özkan Altun – Bünyan Belediye Başkanı – Ak Parti
- Aytekin Özçelik - Bünyan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- İhsan Urhan - Bünyan Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Mehmet Emre Taşçı - Bünyan Belediye Meclis Üyesi – MHP
- Menduh Uzunluoğlu – Pınarbaşı Belediye Başkanı – MHP
- Sezgin Özçelik - Pınarbaşı Meclis Üyesi – MHP
- Cahit Atav - Pınarbaşı Meclis Üyesi – MHP
- Fatma Nuran Bozuklu - Pınarbaşı Meclis Üyesi – CHP
- Davut Şahin – Tomarza Belediye Başkanı – Ak Parti
- Cemil Bayram – Tomarza Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Yakup Göktaş - Tomarza Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Cemal Yavuz - Tomarza Belediye Meclis Üyesi – CHP
- Halit Taşyapan – Yeşilhisar Belediye Başkanı – Ak Parti
- Fatih Tanşu – Yeşilhisar Belediyesi Meclis Üyesi – Ak Parti
- İlyas Emre - Yeşilhisar Belediyesi Meclis Üyesi – Ak Parti
- Bekir Ayyıldırım – Sarıoğlan Belediye Başkanı – MHP
- Nuri Bakır – Sarıoğlan Belediye Meclis Üyesi – MHP
- Ali Özyurt – Sarıoğlan Belediye Meclis Üyesi – MHP
- Baki Bayrak – Sarız Belediye Başkanı – MHP
- Ümit Coşkun – Sarız Belediye Meclis Üyesi – MHP
- Kürşat Erkek – Sarız Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Esat Öztürk – Yahyalı Belediye Başkanı – Ak Parti
- Ahmet Büber – Yahyalı Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Yakup Tezcan - Yahyalı Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Menderes Yıldırım - Yahyalı Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Vural Coşkun – Felahiye Belediye Başkanı – Ak Parti
- Menderes Açıkgöz – Felahiye Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Ayhan Arslan – Akkışla Belediye Başkanı – Ak Parti
- Ali Aktaş – Akkışla Belediye Meclis Üyesi – Ak Parti
- Halit Demir – Özvatan Belediye Başkanı – MHP
- İbrahim Carlak – Özvatan Belediye Meclis Üyesi – MHP
Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri
1 Mustafa İnceok, Kontenjan
2 Kenan Akar, Kontenjan
3 Nuriye Şimşek, Kontenjan
4 Mehmet Ceylan, Kontenjan
5 Fatma Kabak, Kontenjan
6 Mehmet Savruk, Ak Parti
7 Hasan Nuri Kuş, Ak Parti
8 Sami Yağmur, Ak Parti
9 Yalçın Duru, Mhp
10 Özgür Özer, Chp
11 Ahmet Tural, Ak Parti
12 Kasım Balcı, Ak Parti
13 Nusret Uğurlu Ak Parti
14 Duygu Horoz, Mhp
15 Hakan Özkan, Chp
16 Ahmet Berk, Ak Parti
17 Muhammed Emre Çamdalı, Ak Parti
18 Cafer Akbıyık, Ak Parti
19 Mustafa Çağan, Mhp
20 Adnan Vedat Kenanoğlu, Chp
21 Halil Özdemir, Ak Parti
22 Bengü Serpil, Ak Parti
23 Ahmet Canleblebici, Ak Parti
24 Rıfat Herdem, Mhp
25 Ümit Yasin Tunçbilek, Chp
26 Celal Hasnalçacı, Ak Parti
27 Mehmet Çifçi, Ak Parti
28 Sinan Taşpınar, Ak Parti
29 İsmet Elmaağaçlıoğlu, Mhp
30 Halil Yağmur, Chp
31 Adnan Hüsrevoğlu, Ak Parti
32 Ahmet Hidayet Kiraz, Ak Parti
33 Serdar Kavafoğlu, Ak Parti
34 İsmail Ünalmış, Ak Parti
35 Rifat Açıkgöz, Mhp
36 Yaşar Ahmet Özdoğan, Chp
37 Emir Namaldı, Ak Parti
38 Ömer Özer, Ak Parti
39 Alim Tan, Ak Parti
40 Hacı Öztürk, Mhp
41 Necmettin Apaydın, Chp
42 Ahmet Onur Başkal, Ak Parti
43 Ahmet Yıldız, Ak Parti
44 Ahmet Emirbaşoğlu, Ak Parti
45 Hasan Türküm, Mhp
Kocasinan Belediye Meclis Üyeleri
- Bekir Yıldız Ak Parti
- Şerefe Bozdoğanlı Ak Parti
- Ahmet Kürtüncü – Ak Parti
- Ahmet Yüksek – Ak Parti
- Muammer Kılıç – Ak Parti
- Cengiz Ekici – Ak Parti
- Hacı Çevikel – Ak Parti
- Rubbiye Reyhan Nalbantoğlu – Ak Parti
- Mehmet Berk - Ak Parti
- Mustafa Dulda - Ak Parti
- Rahmi Hamurcu - Ak Parti
- Behçet Şafak - Ak Parti
- Mustafa Güldüoğlu - Ak Parti
- Hayrettin Seyhan - Ak Parti
- Mutlu Önal - Ak Parti
- Akif Balkaya - Ak Parti
- Hacı Ersu - Ak Parti
- Nuriye Çetin - Ak Parti
- Sedat Kılınç - Ak Parti
- İzzet Buzkan – Ak Parti
- Filiz Ertürk - Ak Parti
- Aysel Danacı - Ak Parti
- Ekrem Şahin - Ak Parti
- Ahmet Aydın – Ak Parti
- Emre İşlertaş - Ak Parti
- Haluk Sezai Ekşi - Ak Parti
- Süleyman Akıncı - Ak Parti
- Seyhan Arifoğlu - Ak Parti
- Kazım Yücel – İYİ Parti
- Erhan Özhan - İYİ Parti
- Esef Özkan - İYİ Parti
- Nihat Ersoy - İYİ Parti
- Osman Türk - İYİ Parti
- Muharrem Yigen - İYİ Parti
- Süleyman Cura - İYİ Parti
- Osman Karakoçoğlu - İYİ Parti
- Orhan Bürüngüz - İYİ Parti
- Emine Timoçin
- Yüksel Sungur
- Cumhur Yıldız
- Ragıp Dost
- Orhan Say
- Hami Türkyar
- Ümit Dilci
- İbrahim Ata
- Aytaç Kırmızıtaş
- Zafer Pamuk
- Murat İlhan
- Musa Soykarcı
- Selçuk Çağan
- Duygu İnce
- Kerem Özden
- Suat Erdoğan
- Çağrı Daşan
- Ömer Uğurlu
- Müjdat Yılmaz
İyi Parti (Millet İttifakı)
- Alaaddin Canıpek
- Ahmet Yörenç
- Mustafa Çalıksoy
- Mustafa Özaşır
- Ufuk Gökdemir
- Menduh Bektemir
- Berrin Özen
- Gürsel Kısır
- Paşa Önal
- Adnan Özer
- Hasan Özsoy
- Halil Gültekin
İlter SAĞIRSOY