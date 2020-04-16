İşte sokağa çıkma yasağında uygulanacak yeni ulaşım saatleri

Koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler çerçevesinde hafta sonu Kayseri’de de sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından toplu ulaşım araçlarıyla ilgili planlama yapıldı.
Yapılan planlamaya göre raylı sistem araçları sabah 06.40 ve 07.00’de Organize Sanayi-Cemil Baba arasında 07.40’da Organize Sanayi-İldem hattında, 06.25 ve 06.45’te İldem-Organize Sanayi Hattında, 07.45’te Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı hattında, 08.05’te ise Cemil Baba-Organize Sanayi Hattında sefer yapacak. Raylı sistem araçları öğleden sonra ise 15.40 ve 15.55’te Organize Sanayi-Cemil Baba arasında 17.20’de Organize Sanayi-İldem hattında, 15.25 ve 15.40’da İldem-Organize Sanayi Hattında, 16.50’de Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı hattında, 17.40’da ise Cemil Baba-Organize Sanayi Hattında hizmet verecek. 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü bu saatler dışında raylı sistem araçları çalışmayacak.
Cumartesi ve Pazar günleri Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle de farklı mahallelerden Şehir Hastanesi istikametine seferler yapılacak. Buna göre; TOKİ-Şehir Hastanesi istikametinde 06.45’te, Anayurt-Şehir Hastanesi istikametinde 06.45 ve 07.00’de, Eskişehir Bağları-Şehir Hastanesi istikametinde 07.00’da, Yakut Mahallesi-Şehir Hastanesi istikametinde 07.00’da, Erkilet Şehir Hastanesi istikametinde 06.45 ve 07.00’de, Ziya Gökalp-Şehir Hastanesi istikametinde ise 07.00’de otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Bu otobüslerin geri dönüşleri ise 14.45’ten itibaren başlayacak ve 15.00’de sona erecek. Raylı sistemden Şehir Hastanesi’ne Anafartalar İstasyonu’ndan aktarmalar ise seferlerin hemen ardından yapılacak.
Yapılan planlamaya göre raylı sistem araçları sabah 06.40 ve 07.00’de Organize Sanayi-Cemil Baba arasında 07.40’da Organize Sanayi-İldem hattında, 06.25 ve 06.45’te İldem-Organize Sanayi Hattında, 07.45’te Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı hattında, 08.05’te ise Cemil Baba-Organize Sanayi Hattında sefer yapacak. Raylı sistem araçları öğleden sonra ise 15.40 ve 15.55’te Organize Sanayi-Cemil Baba arasında 17.20’de Organize Sanayi-İldem hattında, 15.25 ve 15.40’da İldem-Organize Sanayi Hattında, 16.50’de Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı hattında, 17.40’da ise Cemil Baba-Organize Sanayi Hattında hizmet verecek. 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü bu saatler dışında raylı sistem araçları çalışmayacak.
Cumartesi ve Pazar günleri Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle de farklı mahallelerden Şehir Hastanesi istikametine seferler yapılacak. Buna göre; TOKİ-Şehir Hastanesi istikametinde 06.45’te, Anayurt-Şehir Hastanesi istikametinde 06.45 ve 07.00’de, Eskişehir Bağları-Şehir Hastanesi istikametinde 07.00’da, Yakut Mahallesi-Şehir Hastanesi istikametinde 07.00’da, Erkilet Şehir Hastanesi istikametinde 06.45 ve 07.00’de, Ziya Gökalp-Şehir Hastanesi istikametinde ise 07.00’de otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Bu otobüslerin geri dönüşleri ise 14.45’ten itibaren başlayacak ve 15.00’de sona erecek. Raylı sistemden Şehir Hastanesi’ne Anafartalar İstasyonu’ndan aktarmalar ise seferlerin hemen ardından yapılacak.
Kurumsal