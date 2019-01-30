Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İSTİFA ETMEYECEĞİM

Başkan Mustafa Çelik görev süresinden önce istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Kesinlikle görev süremin son günü olan 31 Mart 2019 tarihine kadar görevimin başındayım. Layıkıyla yapabildiğim kadar da görevimi yapmaya devam edeceğim” dedi.

İSTİFA ETMEYECEĞİM
İSTİFA ŞEHRE İHANETTİR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik hiç kimseyle bir sorunun olmadığını ve son güne kadar partisine ve davasına da hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Çelik, “Görevim tamamlandıktan sonra da davanın bir neferi olarak yaşamaya devam edeceğim. İşin başındayken istifa atmak hem bu şehre hem de davaya ihanet etmektir. Ben bunu asla yapmam” diye konuştu.

HAKKINI VERECEĞİM
Başkan Mustafa Çelik 31 Mart tarihinden önce istifa edeceği yönünde çıkarılan sözleri duymadığını ancak zaten böyle bir düşünce içinde hiç olmadığını belirterek, “Asla böyle bir şey yapmam. Her şeyden önce ahlaken çok ayıp bir şey bu. Hakkını vererek ve hemşehrilerimle de helalleşerek son güne kadar hizmete devam etmek, gücüm oranında hakkını vermek, insani, ahlaki ve siyasi olarak da benim konumumdaki birinin görevidir. Ben de böyle davranacağım, aksini kimse beklemesin” dedi.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemMustafa çelikçelikIstifaBüyükşehir BelediyeKayseri Haberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.