İSTİFA ETMEYECEĞİM

İSTİFA ŞEHRE İHANETTİR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik hiç kimseyle bir sorunun olmadığını ve son güne kadar partisine ve davasına da hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Çelik, “Görevim tamamlandıktan sonra da davanın bir neferi olarak yaşamaya devam edeceğim. İşin başındayken istifa atmak hem bu şehre hem de davaya ihanet etmektir. Ben bunu asla yapmam” diye konuştu.
HAKKINI VERECEĞİM
Başkan Mustafa Çelik 31 Mart tarihinden önce istifa edeceği yönünde çıkarılan sözleri duymadığını ancak zaten böyle bir düşünce içinde hiç olmadığını belirterek, “Asla böyle bir şey yapmam. Her şeyden önce ahlaken çok ayıp bir şey bu. Hakkını vererek ve hemşehrilerimle de helalleşerek son güne kadar hizmete devam etmek, gücüm oranında hakkını vermek, insani, ahlaki ve siyasi olarak da benim konumumdaki birinin görevidir. Ben de böyle davranacağım, aksini kimse beklemesin” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik hiç kimseyle bir sorunun olmadığını ve son güne kadar partisine ve davasına da hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Çelik, “Görevim tamamlandıktan sonra da davanın bir neferi olarak yaşamaya devam edeceğim. İşin başındayken istifa atmak hem bu şehre hem de davaya ihanet etmektir. Ben bunu asla yapmam” diye konuştu.
HAKKINI VERECEĞİM
Başkan Mustafa Çelik 31 Mart tarihinden önce istifa edeceği yönünde çıkarılan sözleri duymadığını ancak zaten böyle bir düşünce içinde hiç olmadığını belirterek, “Asla böyle bir şey yapmam. Her şeyden önce ahlaken çok ayıp bir şey bu. Hakkını vererek ve hemşehrilerimle de helalleşerek son güne kadar hizmete devam etmek, gücüm oranında hakkını vermek, insani, ahlaki ve siyasi olarak da benim konumumdaki birinin görevidir. Ben de böyle davranacağım, aksini kimse beklemesin” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy