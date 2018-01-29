"İstiridye mantarını Kayseri'de marka yapacağız."

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri'nin istidirye mantarı konusunda marka şehir olacağını söyledi.
İkincisi düzenlenen İstiridye Mantarı Tanıtım Günleri ile ilgili olarak bilgi veren Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, 2 üretici ile başladıklarını istiridye mantarı üretiminde şuanda 44 üreticinin bu işten geçim sağladığını belirtti.
Özkan Kayacan, "Bugün 2.'sini düzenlediğimiz Kayseri istiridye mantarı üreticilerinin tanıtım günlerini düzenliyoruz. Erciyes gibi tarihi bir yerde bu etkinliği yapmak istedik. Çünkü Erciyes Kayseri'nin bir markası niteliğindedir. Biz Erciyes de bu tanıtımı yaparak yeni bir ürünü Erciyes gibi Kayseri'nin bir markası yapmak istiyoruz. Kayseri denilince akla Erciyes, sucuk veya pastırma akla geliyor. Bugün yaptığımız etkinlikle istiridye mantarını Kayseri'de bir marka yapacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. 2015 yılında başladığımız bu çalışmaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak lokomatifini biz yaptık. 2 üretici ile bu işe başladık ve şuan 44 üreticimiz var. 30 tane üreticimiz bu işi profesyonel olarak yapmaktadır. İstiridye mantarından geçimini sağlamaktadır" dedi.
"Üreten şehirlerin başında geliyoruz"
Protein değerinin etten sonra en yüksek olan gıdanın istiridye mantarını olduğunun altını çizen Kayacan: "Bizim hedefimiz bu şehirler arasında 1.'liğe ulaşmaktır. Aynı zamanda biz en fazla üretim yapan şehiriz. Üreticilerimizi bir dernek altında birleştirdik. Şuanda derneğimize 30 işletme üyedir. Yılda 500 ton üretim yapıyoruz. Bu hedefimizi daha fazla hale getireceğiz. Bu sadece tek başına bir mantar üretimi değildir. Biz yan dallarıyla beraber şehre değer katmaya çalışıyoruz. 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde istiridye mantarını ürettiğimiz gibi üretimin gerçekleştirildiği Kompost ve Misel'i de üretmeye başlıyoruz. Özellikle Misel mantarını dışardan getiriyoruz. Bu mantarı yurt dışından getirmeyip Kayseri de üreteceğiz. İstiridye mantarın denince akla gelecek şehir Kayseri olacaktır. Protein değeri etten sonra en yüksek olan istiridye mantarıdır. Şuan etin en pahalı olduğu dönemde istiridye mantarının kilosu 10TL'dir. Herkesin bu lezzeti tatmasını istiyorum. "diye konuştu.
Kayseri İstiridye Mantarı Üreticileri Dernek Başkanı İsmail Yılmaz ise az zamanda büyük işler yaptıklarını ve birlik beraberlik içerisinde İstiridye mantarını ürettiklerini ifade etti.
İstiridye mantarının halka dağıtılmasının ardından etkinlik sona erdi.
İkincisi düzenlenen İstiridye Mantarı Tanıtım Günleri ile ilgili olarak bilgi veren Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, 2 üretici ile başladıklarını istiridye mantarı üretiminde şuanda 44 üreticinin bu işten geçim sağladığını belirtti.
Özkan Kayacan, "Bugün 2.'sini düzenlediğimiz Kayseri istiridye mantarı üreticilerinin tanıtım günlerini düzenliyoruz. Erciyes gibi tarihi bir yerde bu etkinliği yapmak istedik. Çünkü Erciyes Kayseri'nin bir markası niteliğindedir. Biz Erciyes de bu tanıtımı yaparak yeni bir ürünü Erciyes gibi Kayseri'nin bir markası yapmak istiyoruz. Kayseri denilince akla Erciyes, sucuk veya pastırma akla geliyor. Bugün yaptığımız etkinlikle istiridye mantarını Kayseri'de bir marka yapacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. 2015 yılında başladığımız bu çalışmaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak lokomatifini biz yaptık. 2 üretici ile bu işe başladık ve şuan 44 üreticimiz var. 30 tane üreticimiz bu işi profesyonel olarak yapmaktadır. İstiridye mantarından geçimini sağlamaktadır" dedi.
"Üreten şehirlerin başında geliyoruz"
Protein değerinin etten sonra en yüksek olan gıdanın istiridye mantarını olduğunun altını çizen Kayacan: "Bizim hedefimiz bu şehirler arasında 1.'liğe ulaşmaktır. Aynı zamanda biz en fazla üretim yapan şehiriz. Üreticilerimizi bir dernek altında birleştirdik. Şuanda derneğimize 30 işletme üyedir. Yılda 500 ton üretim yapıyoruz. Bu hedefimizi daha fazla hale getireceğiz. Bu sadece tek başına bir mantar üretimi değildir. Biz yan dallarıyla beraber şehre değer katmaya çalışıyoruz. 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde istiridye mantarını ürettiğimiz gibi üretimin gerçekleştirildiği Kompost ve Misel'i de üretmeye başlıyoruz. Özellikle Misel mantarını dışardan getiriyoruz. Bu mantarı yurt dışından getirmeyip Kayseri de üreteceğiz. İstiridye mantarın denince akla gelecek şehir Kayseri olacaktır. Protein değeri etten sonra en yüksek olan istiridye mantarıdır. Şuan etin en pahalı olduğu dönemde istiridye mantarının kilosu 10TL'dir. Herkesin bu lezzeti tatmasını istiyorum. "diye konuştu.
Kayseri İstiridye Mantarı Üreticileri Dernek Başkanı İsmail Yılmaz ise az zamanda büyük işler yaptıklarını ve birlik beraberlik içerisinde İstiridye mantarını ürettiklerini ifade etti.
İstiridye mantarının halka dağıtılmasının ardından etkinlik sona erdi.
İHA