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İtfaiye'den tatbikatlı eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitimle öğretmenlere 32 saatlik arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verdi. Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra tatbikatlar da yer aldı.

İtfaiye'den tatbikatlı eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatında gerçekleştirilen eğitim seminerine 24 gönüllü öğretmen katıldı. 32 saat süren eğitimde hem teorik bilgiler verildi hem de bu bilgilerin tatbikatı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, arama kurtarma ve tahliye ekipleri tarafından verilen 32 saatlik eğitime öğretmenlerin gönüllü olarak katıldıklarını söyledi.



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi ise, eğitimler için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Tüfekçi, bu eğitimlerde öğrenilecek olan bir kelimenin hayat kurtarabileceğini vurguladı.



Eğitimlere katılan öğretmenlere farklı kazalar sonrası yapılabilecek kurtarma çalışmaları, yangın söndürme teknikleri gibi konularla ilgili uygulamalı bilgiler de aktarıldı.
 

İHA

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