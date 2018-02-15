"İyi niyetle hizmet ettik"

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevinden hizmet süresi dolduğu için ayrılan Doç. Dr. İbrahim Özcan yazılı bir basın açıklaması yaparak süreci değerlendirdi.

Doç. Dr. İbrahim Özcan, 2012 yılından başlayarak bugüne kadar devam eden Başhekimlik görevinin sözleşme süresinin dolduğu için sona erdiğini belirterek, “Bu süre içerisinde yıllık cirosu 180 milyon TL'den, 2017 cirosu 332 milyon TL olan bir hastane olmamıza; 43 akademisyen, 474 uzman hekim, 113 asistan, 45 pratisyen hekim, 3400 sağlık çalışanı, 1400 şirket çalışanı ile tüm Kayseri ve civarına hizmet veren 10 ayrı yerleşkedeki 25 ayrı binaya rağmen pek çok konuda Türkiye birincisi bir hastane haline gelmemize imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Sağlık Bakanlarımıza, Kayseri Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Belediye Başkanlarımıza, Emniyet Müdürümüze, Kamu Kurum ve Kuruluşları Yöneticilerine ve Sağlık Bakanlığımızın bürokratlarına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“Daima milletin menfaatini gözledik”

“Başhekimliğim süresince hastanenin tüm kliniklerine ve hizmet alanlarına bana verilen başhekimlik sorumluluğu gereği dokunmaya, desteklemeye, ön açmaya, yeni fikir ve projelerle geliştirmeye odaklandık ve pek çok konuda ilimizi aşan başarılara sahip, yetkin, yılda 5-7 doçent ünvanlı akademisyen çıkaran, sadece en üst seviyede hasta bakmakla yetinmeyip, üst seviyede bilimsel aktivite gösteren gerçek bir eğitim kurumu olmamız için de elimden gelen gayreti tüm ekibimizle beraber gösterdik.” diyen Özcan açıklamasını şöyle tamamladı;

Açık ara birincilik

“Bu bağlamda ameliyathanelerden polikliniklere, laboratuvarlardan depolara, üst düzey radyoterapi ve modern anjiyografi cihazlarından, hiperbarik oksijen merkezine, 84 yenidoğan-çocuk-erişkin yoğun bakım ünitesinden 68 nitelikli odaya, iki adet toplum ruh sağlığı merkezinden İldem semt polikliniğine kadar pek çok alanda yeniliklere ve değişikliklere desteklerle imza attık. Tüm bu hizmet gayretine, hastanemizi tercih ederek gelen halkımızın teşekkür, teveccüh ve duası bizlerin en büyük gayesi ve destekçisi oldu. Bu süreç içerisinde daima Hakk’ı ve millet menfaatini önceleyen bir yönetim anlayışıyla, aleyhte olan tüm tezvirat, yalan, iftira ve ayak oyunlarına rağmen, niyetimizi bozmadan, çıkar şebekelerine ve güç gruplarına değil, milletin menfaatlerine göre hareket eden ve hakikatin tüm algılar karşısında nihayetinde kazanacağına inanan şeffaf bir anlayışla hizmet etmeye gayret ettik. Hastanemiz 2017 yılında ayaktan ve yatan hasta sayısında tüm Türkiye'de açık ara ile birinci hastane olmuştur. Bu hizmet yolunda başarımızın yegane sebebi olan ekibimizle birlikte emeğini, gayretini, mesaisini sonuna kadar esirgemeyen tüm hastane çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gayret ve çaba bizden, şifa Cenab-ı Hakk’tandır.”



Kurum Haberi



