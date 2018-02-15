İYİ Parti'den duygusal ziyaret

İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin , İlçe Başkanları Süleyman Bozkurt, Osman Haymana ve beraberindeki bir çok partili 14 Şubat'ta vatan uğruna canlarını veren şehitleri ziyaret etti.Parti üyeleri Kartal Askeri Şehitliğinde ,şehit kabirlerine karanfil bırakırken, İl Başkanı Hüseyin Tekin “Vatan için toprağa düşmüş değerli Mehmetleri ziyaret etmek istedik.14 şubat sevgililer gününün başka anlamları olabilir ama biz burada bizim sevgilimiz Mehmet diyerek onlara olan şükran borcumuzu onları anma borcumuzu ödemek istedik .Vatan için şehit olan askerimize minnettarız. Bu vatanın onlara müteşekkir olduğunu şükran duyduğunu belirmek istedik. Bütün emperyallere belirtmek isteriz ki biz son ferdimiz kalana kadar dimdik ayaktayız ayakta olacağız.” şeklinde konuştu.