İYİ Parti Heyeti Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile İYİ Parti Kayseri il teşkilatı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.



Ziyarette konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, "Batman'da bizi üzen bir haberle güne başladık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. İki gün boyunca Genel Merkezin bizi görevlendirmesi ile illeri geziyoruz. Çok faydalı olan, iyi geri dönüşler aldığımız bir proje. Hem kendi teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz, yerel seçimlere hazırlanmaları açısından, aynı zamanda Kayseri halkı ile konuşarak onların sıkıntılarını Ankara'ya taşıyabilmek adına bu projeyi başlattık. Bu proje ile iki gün boyunca bize randevu verme cesaretinde bulunan bütün STK'ları ziyaret edeceğiz. Programımızı yarın akşam itibariyle bitireceğiz." diye konuştu.



İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da Batman'daki hain saldırıyı kınayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"İyilik Kervanı yollarda diyerek yola çıktı. Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimiz ile yola çıktık. Bu gün Kayseri'de bütün sevil toplum örgütlerini ve diğer kuruluşları mümkün olduğu kadar gezerek yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Yarın da ilçeleri ziyaret edeceğiz. Yerel basının sıkıntılarını biliyoruz ve bu sıkıntılar Meclisin gündemine gelecek.



Bir aydır yollardayız ve Anadolu'nun her yerindeyiz. Vatandaşımızın bütün ihtiyacına cevap verecek şekilde geziyoruz. 50 ili gezdik ve gezmeye devam edeceğiz."

