İYİ Parti il binası açılıyor

İYİ Parti’nin Serçeönü Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi Adalet İş Merkezi’ndeki Kayseri il teşkilatı, bugün açılıyor.
Saat 13.00’da Seyyid Burhaneddin Türbesi ziyareti ile başlayacak program, 14.00’da parti yöneticilerinin İl binasını, misafirlere tanıtmasıyla devam edecek.
Resmi açılış ise ilerleyen günlerde Partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımı ile yapılacak.
Haber: Tuba Köksal
Saat 13.00’da Seyyid Burhaneddin Türbesi ziyareti ile başlayacak program, 14.00’da parti yöneticilerinin İl binasını, misafirlere tanıtmasıyla devam edecek.
Resmi açılış ise ilerleyen günlerde Partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımı ile yapılacak.
Haber: Tuba Köksal