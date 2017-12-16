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İYİ Parti’de 2 ilçe başkanı daha açıklandı

İYİ Parti’den yapılan açıklamaya göre İncesu İlçe Başkanlığı’na Mustafa Kayabaş, Felahiye İlçe Başkanlığı’na ise Mustafa Öztürk atandı.

İYİ Parti’de 2 ilçe başkanı daha açıklandı
İYİ Parti’de teşkilatlanma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar doğrultusunda 2 ilçenin deha başkanı belli olurken, Felahiye İlçe başkanlığına atanan Mustafa Öztürk, 2004-2014 yılları arasında meclis üyeliği yaptı.  İncesu İlçe Başkanlığı’na atanan Mustafa Kayabaş ise Devlet Su İşleri ve Maliye Bakanlığında memurluk yaptı. Ayrıca Türk Büro Sen ilçe temsilciliği görevini yürüttü.
Partiden yapılan açıklamada; “Diğer teşkilatlarımızdaki çalışmalar devam etmekte olup bu husustaki bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.
Kurum Haberi
                                                                                       
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